“Резерв+” сповіщатиме про надсилання повістки — чи є таке повідомлення повісткою?

Зображення: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України оголосило про розширення сервісу сповіщень у застосунку “Резерв+”. Тепер у ньому можна дізнатися про надіслані повістки.

Міноборони продовжує розвивати програму “Резерв+” у напрямку сповіщення військовозобов’язаних громадян про статусні зміни. Міністерство нагадує про push-повідомлення, які вже можна отримати у застосунку. Серед них подання у розшук та зняття з нього, порушення правил обліку та відповідні штрафи, оновлення даних, направлення на ВЛК, бронювання чи надання відстрочки, а також зміна Резерв ID.

Новою функцією стали сповіщення про паперову повістку, надіслану ТЦК та СП через “Укрпошту”, які користувач може увімкнути. Метою впровадження цієї можливості у міністерстві називають уникнення не порозумінь, інформування військовозобов’язаних про статус та можливість заздалегідь підготуватися до отримання повістки.

Повідомлення міністерства роз’яснює характер та юридичний статус сповіщень. Користування функцією є добровільним, її можна вимкнути та увімкнути за бажанням. Повідомлення вже містить дату та час, коли отримувач повістки має з’явитися до ТЦК та СП. Міноборони підтверджує, що порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, мають надходити у друкованому вигляді на адресу громадянина за допомогою “Укрпошту”.

Офіційне роз’яснення наголошує, що сповіщення про повістку в “Резерв+” не є самою повісткою. Факти отримання та прочитання такого інформаційного повідомлення не вважаються врученням повістки.

У планах розвитку “Резерв+” — подальший розвиток сповіщень та розширення їхнього переліку. невдовзі з’являться повідомлення про взяття на облік або зняття з нього, викключення з обліку та скасування відстрочки.