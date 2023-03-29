Резидентами Дія.City стали вже 500 компаній, включаючи технологічні гіганти – Михайло Федоров

Як заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, резидентами Дія.City стали вже 500 компаній. Серед них є як молоді невеличкі стартами, так і технологічні гіганти.

Нагадаємо, Дія.City – це унікальний правовий та податковий простір для ІТ-компаній. Він пропонує нову екосистему для ведення бізнесу в Україні: резиденти (як українські, так і іноземні компанії) отримують особливий правовий статус, спеціальні умови оподаткування та лібералізовані трудові відносини. Серед ключових переваг — податок на виведений капітал замість податку на прибуток; працевлаштування як за КЗпП, так і контрактне (альтернатива ФОП); європейська система набуття та захисту інтелектуальної власності.

За словами Федорова, лише за останній місяць до Дія.City приєдналася:

Avenga – глобальна ІТ-консалтингова та інжинірингова платформа

Letʼs Enhance – український стартап, який займається розвитком штучного інтелекту

EasyPay – один з найбільших в Україні платіжних інтернет-сервісів.

«Також активно долучаються edtech-стартапи, за якими бачу зараз величезний потенціал. До прикладу, Mate Academy, що навчає програмування. Або Nanit Robot, який розробляє edtech-hardware для дітей та дорослих. Щоб розвивати креативність та інженерні навички», – зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, за перший рік існування Дія.City до цього простору приєдналися понад 400 компаній, які сплатили більше ні 4 млрд грн. податків.