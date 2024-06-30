«Роналду здавався затовстим»: змія, яку вважали самцем, народила 14 дітей через «непорочне зачаття»

Райдужний удав (Epicrates cenchria), якого вважали за самця, народив 14 змієнят після майже десяти років ізоляції. 13-річна змія на ім’я Роналду не контактувала з жодною іншою змією щонайменше дев’ять років. Роналду була врятованою змією, яку раніше ветеринар ідентифікував як самця.

«Студентка виявила їх під час звичайної перевірки віварію. Спочатку ми подумали, що вона помилилася. Ми не повірили своїм очам!», — сказала Аманда Маклеод, технік з догляду за тваринами в Коледжі міста Портсмута у Великій Британії, де утримують змію.

Це третє «непорочне зачаття», зафіксоване у бразильського райдужного удава. Незаймане народження, відоме як партеногенез, є типом нестатевого розмноження. Воно іноді відбувається у видів, які зазвичай розмножуються статевим шляхом. Явище вкрай нечасте, але воно було зареєстроване у кількох видів у неволі — птахів, акул, ящірок, інших змій та крокодила.

«Роналду виглядав трохи товстішим, ніж зазвичай, ніби він багато поїв, але ми навіть на мить не подумали, що він або, точніше, вона, вагітна», — сказав Піт Квінлан, спеціаліст з рептилій у коледжі.

Під час партеногенезу яйцеклітини дозрівають без запліднення сперматозоїдом. У деяких випадках яйцеклітини можуть бути запліднені «полярним тільцем», маленькою клітиною, яка утворюється в репродуктивному тракті одночасно з яйцеклітиною. Існує кілька різних способів партеногенезу, і незрозуміло, який саме механізм спонукав Роналду народити потомство.

Удава привезли до коледжу міста Портсмут після того, як його повернула туди благодійна організація із захисту тварин. Зараз змієнят оцінюють, щоб визначити їхню стать, і поміщають у нові вольєри. Коли вони стануть достатньо великими, їх переселять.

Курс Frontend розробки від Mate academy. Front-end розробник одна з найзатребуваніших професій на IT ринку. У Mate academy ми навчимо вас розробляти візуально привабливі та зручні інтерфейси. Після курсу ви зможете створювати вебсайти і застосунки, що вразять і користувачів, і роботодавців. Дізнатися більше про курс

Джерело: LiveScience