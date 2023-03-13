Жаба гадюку їла? Інтернет збентежений знімком, де змія вилазить із жаб’ячої дупи

Інтернет-користувачі вже кілька днів розмірковують над дивним знімком, де зображена жаба, з якої вилазить (або влазить, хтозна) дитинча змії.

На фото, що було опубліковане змієловами з австралійського містечка Саншайн-Кост, зображена зелена деревна жаба і дитинча східної коричневої змії. Сама ситуація стала приводом для низки дебатів в соцмережах, де люди намагалися дізнатися, що ж відбувається на знімку.

Змієлови припустили, що жаба, ймовірно, з’їла змію та не змогла перетравити, або ж жертва якимось чином сама змогла проскочити через травну систему земноводного.

Жінка, яка знайшла цю парочку, розповідала, що жаба намагалася вирвати змію із себе задніми лапами — тож авторка знімка вирішила позбавити тварину страждань і допомогла їй.

Пізніше змієлови повідомили, що змія на момент звільнення вже була мертвою, а жаба після «процедури» неушкодженою пострибала далі.

Хтось називав знімок одночасно «захопливим та огидним» явищем, інші жартували, що це «той якісний контент, який люди хочуть бачити». Однак іноземці навряд чули крилатий вислів про жабу й гадюку — а ми, схоже, нарешті побачили його реальну ілюстрацію.

Джерело: ladbible