Розплавлений термінал французького попередника Інтернету продають за €430 — як витвір мистецтва

Термінал мережі-попередника Інтернету Alcatel Minitel 2, врятований під час пожежі, виставлений на аукціон eBay у Франції. Розплавлений корпус комп’ютера не залишає шансів для його практичного застосування. Проте він продається на аукціоні за €430, як недорогий робочий смартфон, або зовсім бюджетний ноутбук.

Minitel — онлайн-сервіс, який надавала France Telecom з 1982 по 2012 рік. Започаткований у 1980 році як експеримент зі зменшення вартості друку сторінок телефонного довідника, він перетворився на популярний спосіб робити онлайн-покупки, бронювати місця у поїзді, надсилати електронні листи тощо. Він працював майже так само, як інтернет зараз, і був найуспішнішою онлайн-службою у світі.

Модель Alcatel Minitel 2, яка виставлена на аукціон, виготовлена ​​в 1993 році на заміну Minitel 1B. Термінал мав монітор, здатний відтворювати монохромний текст, хоча кольорові моделі пізніше були доступні за додаткову плату. Базову модель Minitel надавали безкоштовно клієнтам France Telecom в обмін на те, що вони не отримували паперові копії телефонних довідників.

Екземпляр описується як врятований від пожежі, і частка правди в цьому, очевидно, є. Хоча екран та клавіатура майже не постраждали, корпус розплавився майже вщент. На одному із зображень видно фрагмент документа, який, на думку продавця, міг бути надрукований терміналом.

Продавець термінала має багато інших товарів на eBay, більшість з яких є антикваріатом або творами мистецтва. Він позиціює розплавлений Minitel саме як витвір мистецтва. Судячи за все, аукціон не дуже вдалий. Початкова ставка на товар становила €450, зараз можна побачити ціну на €20 меншу. Аукціон закінчується у неділю, 23 червня.

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Джерело: Tom`s Hardware

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