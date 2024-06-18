Новини Пристрої 18.06.2024 о 16:16 comment views icon

Розплавлений термінал французького попередника Інтернету продають за €430 — як витвір мистецтва

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Андрій Русанов

Автор сайту

Розплавлений термінал французького попередника Інтернету продають за €430 — як витвір мистецтва

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Термінал мережі-попередника Інтернету Alcatel Minitel 2, врятований під час пожежі, виставлений на аукціон eBay у Франції. Розплавлений корпус комп’ютера не залишає шансів для його практичного застосування. Проте він продається на аукціоні за €430, як недорогий робочий смартфон, або зовсім бюджетний ноутбук.

  • Minitel — онлайн-сервіс, який надавала France Telecom з 1982 по 2012 рік. Започаткований у 1980 році як експеримент зі зменшення вартості друку сторінок телефонного довідника, він перетворився на популярний спосіб робити онлайн-покупки, бронювати місця у поїзді, надсилати електронні листи тощо. Він працював майже так само, як інтернет зараз, і був найуспішнішою онлайн-службою у світі.

Розплавлений термінал Alcatel Minitel 2 французького попередника Інтернету продають за €430 — як витвір мистецтваМодель Alcatel Minitel 2, яка виставлена на аукціон, виготовлена ​​в 1993 році на заміну Minitel 1B. Термінал мав монітор, здатний відтворювати монохромний текст, хоча кольорові моделі пізніше були доступні за додаткову плату. Базову модель Minitel надавали безкоштовно клієнтам France Telecom в обмін на те, що вони не отримували паперові копії телефонних довідників.

Екземпляр описується як врятований від пожежі, і частка правди в цьому, очевидно, є. Хоча екран та клавіатура майже не постраждали, корпус розплавився майже вщент. На одному із зображень видно фрагмент документа, який, на думку продавця, міг бути надрукований терміналом.

Розплавлений термінал Alcatel Minitel 2 французького попередника Інтернету продають за €430 — як витвір мистецтва

Продавець термінала має багато інших товарів на eBay, більшість з яких є антикваріатом або творами мистецтва. Він позиціює розплавлений Minitel саме як витвір мистецтва. Судячи за все, аукціон не дуже вдалий. Початкова ставка на товар становила €450, зараз можна побачити ціну на €20 меншу. Аукціон закінчується у неділю, 23 червня.

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Джерело: Tom`s Hardware

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

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