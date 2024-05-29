Комп’ютер D-17b з балістичної ракети Minuteman 1 1962 року був першим настільним ПК

Який комп’ютер можна вважати настільним? Мабуть, достатньо компактний, щоб його можна було розмістити на столі. Ютубер Alexander the ok вважає таким D-17b, який відповідав за наведення балістичних ракет Minuteman 1, а потім був переданий університетам США.

Наприкінці 1960-х років комп’ютери зі списаних ракет Minuteman 1 були передані університетам та іншим науково-дослідним установам безкоштовно. На той час ракету Minuteman 1 поступово згортали на користь Minuteman 2. Комп’ютери всередині цих ракет були зовсім не схожі на шафи, що займали всю кімнату — його могла підняти одна людина. Він мав циліндричний формфактор.

Саме наведення було початковим призначенням цих обчислювальних машин. До появи GPS ракети покладалися виключно на інерціальну навігацію, завдяки гіроскопам та акселерометрам, покази яких використовувалися в рівняннях траєкторій наведення, які D-17b обчислював, буквально й переносно, на льоту.

Ракета Minuteman 1 була не такою великою: 17 м у висоту та 1,7 м у найширшому місці. Діаметр секції наведення ракети, в якій знаходився D-17b становив 75 см в поперечнику та 80 см у висоту. Звичайно, він більший, ніж звичайний настільний ПК, але його точно можна поставити на стіл.

Комп’ютер важив 28 кг та був змонтований у дванадцятикутному шасі висотою 54 см та шириною 74 см. Уся логіка, синхронізація та введення-виведення контролювалися 75 окремими друкованими платами. Все це були дискретні компоненти, не було інтегральних схем. Іншими словами, цей комп’ютер не мав процесора. D-17b містив невелику кількість транзисторів та досить велику кількість діодів та резисторів. Саме поняття транзистора тоді було новим, прагнення до надійності диктували використовувати найменшу можливу кількість транзисторів, близько 1500 загалом.

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Іншим важливим компонентом був магнітний жорсткий диск . Першим комерційним жорстким диском був IBM 350 вагою 1 тонну, випущений за п’ять років до D-17b. Отже, пристрій пам’яті D-17b був видатним досягненням мініатюризації. Невідомо, скільки даних містив накопичувач.

Комп’ютер D-17b був видатним досягненням 1962 року і не був дешевим. За сьогоднішнім курсом він коштував приблизно $2 млн — передати їх безплатно було нечуваною щедрістю. Один D-17b можете побачити в музеї історії комп’ютерів у Маунтін-В’ю, Каліфорнія, інший виставлений у музеї в Монтані.

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Джерела: Tom`s Hardware, Wikipedia

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