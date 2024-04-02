Середня зарплата новачків в IT складає $600 — статистика

Середня зарплата тих, хто знайшов першу роботу в ІТ минулого року, склала $600.

Про це йдеться в статистиці DOU, сформованій за результатами зимового опитування.

Половина новачків в ІТ — розробники

Технічні фахівці становлять 85% серед тих, хто знайшов першу роботу в ІТ минулого року. Найчастіше це розробники (45%) та QA (21%). Частка розробників серед тих, хто приходить в ІТ, залишається стабільною з початку повномаштабного вторгнення.

Попит на QA-фахівців постійно зростав до 2022 року: на початку того року тестувальники складали 26% айтівців, які починали свою кар’єру. Після 2022 року частка тестувальників в нових наймах стала зменшуватись і минулого року склала 21%.

Попит на нетехнічних фахівців залишається на тому ж рівні, що і до повномаштабного вторгнення, але змінилася структура наймів цих фахівців.

15% тих, хто знайшов першу роботу в ІТ минулого року, мають нетехнічну спеціалізацію — стільки ж було і в 2021 році.

Серед нетехнічних фахівців, які знайшли першу роботу в ІТ минулого року, найбільше дизайнерів (5%).

На другому місці — фахівці з маркетингу (3%).

HR/рекрутери та фахівці з продажів складають по 2% серед тих, хто увійшов в ІТ минулого року, але тенденції для цих спеціалізацій різні.

Частка сейлзів в нових наймах зростає з початку повномаштабного вторгення, а частка фахівців з HR, рекрутингу та L&D, навпаки, падає.

Активніше наймали невеликі компанії

Невеликі та середні компанії активніше наймали новачків в минулому році, аніж великі. 76% айтівців з досвідом в ІТ рік чи менше працюють в компаніях з менш ніж 200 співробітниками (загалом у таких компаніях працюють 56% українських айтівців).

Найчастіше новачки працюють в продуктових (40%) чи сервісних компаніях (37%).

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Найлегше їм було знайти роботу в Києві (41%) чи у Львові (16%).

Найбільше світчерів серед QA-фахівців

До ІТ-сфери найчастіше долучається молодь: медіанний вік фахівців, які знайшли першу роботу торік, 24 роки. Лише чверть нових айтівців мають 30 років чи більше.

Наймолодші — розробники, DevOps, фахівці з Data Science / Data Engineers, а також фахівці підтримки та фахівці з продажів та розвитку бізнесу — їхній медіанний вік 21-22 роки, тобто більш як половина цих фахівців починають працювати ще студентами.

В QA, менеджменті проєктів, HR/рекрутингу, маркетингу та дизайні більше світчерів, які приходять з інших сфер. Найбільше світчерів серед QA — 41% тестувальників, які минулого року знайшли першу роботу в ІТ, мають вік понад 30 років. Серед РМ таких 36%, серед маркетологів — 29%. Більшість HR та рекрутерів, які прийшли минулого року в ІТ, у середньому мали понад 2 роки досвіду за цією спеціалізацією, але в інших сферах.

Близько третини всіх нових фахівців — жінки. Найчастіше вони починають кар’єру в ІТ як QA (28% всіх жінок, які знайшли першу роботу торік) та розробниці (20%).

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73% тих, хто прийшов в ІТ в минулому році, мають вищу чи незакінчену вищу освіту, а ще 24% зараз вчаться в університеті. Лише 3% фахівців не мають ВО і не отримують її зараз.

Рівень англійської мови у новачків переважно середній (40% оцінили його як Intermediate) чи вище середнього (у 35% — Upper Intermediate). У цьому вони поступаються більш досвідченим колегам в ІТ, які зазвичай мають вищий рівень англійської.

Найкраще англійську серед новачків знають PM, Data Science / Engineering та фахівці з продажів (більш як 60% з них мають рівень Upper Intermediate і вище). У розробників та QA зазвичай нижчий рівень: близько 45% з них оцінили свій рівень як Intermediate.

Більше шансів знайти роботу в ІТ без англійської у QA, дизайнерів, HR, рекрутерів і L&D фахівців та спеціалістів підтримки: понад 20% тих, хто знайшов роботу в ІТ минулого року за цими напрямами, оцінили свій рівень як Pre-Intermediate чи нижче.

Медіанна зарплата новачків

Медіанна зарплата тих, при прийшов в ІТ минулого року, складає $600, і відмінності між різними спеціалізаціями в рівні зарплат невеликі.

Найвищі зарплати серед новачків у аналітиків ($880), HR та рекрутерів ($830), а також у фахівців з Data Science / Engineering ($800).

У HR/рекрутерів, які приходили торік в ІТ, часто вже був досвід роботи за своєю спеціалізацією, здобутий поза ІТ (у середньому 2,2 роки), з чим і пов’язані їхні високі зарплати. Але потрапити в ІТ навіть досвідченим фахівцям з HR та рекрутингу зараз важко — лише 6% HR/рекрутерів працюють в ІТ з 2023 року, що менше, ніж в середньому по всіх спеціалізаціях (9%).

У аналітиків та фахівців з Data Science / Engineering протилежна ситуація — ці спеціалізації зараз відкриті для новачків. 15% аналітиків та 11% фахівців з Data Science / Engineering прийшли в ІТ-індустрію минулого року, і попит на цих спеціалістів впливає на їхні зарплати. Частина аналітиків перейшла в ІТ з інших сфер, вже маючи певний досвід у своїй спеціалізації (12% з них мають тайтл Middle чи вище проти 5% серед всіх новачків в ІТ), що також впливає на їхню медіанну зарплату.

Найменше готові платити фахівцям підтримки, які тільки починають свою кар’єру: їхня медіанна зарплата торік склала $500 на місяць. Також дещо нижче середніх зарплати початківців у DevOps ($550) та в продажах і розвитку бізнесу ($565 — проте ця сума не враховує бонуси, які можуть бути досить великими).