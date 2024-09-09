Новини IT-бізнес 09.09.2024 о 16:35 comment views icon

Середня зарплата в Україні зросла до майже 21 тис. грн. Айтівці отримують найбільше

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Вадим Карпусь

Автор новин

Середня зарплата в Україні зросла до майже 21 тис. грн. Айтівці отримують найбільше

Державна служба статистики оприлюднила новий звіт про рівень середньої зарплати офіційно працевлаштованих працівників в Україні. Згідно зі звітом, середня зарплата в другому кварталі 2024 року в Україні зросла до 20 964 грн.

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Слід зазначити, що за підсумками першого кварталу 2024 року середня офіційна зарплата в Україні становила 18 903 грн. Отже, протягом другого кварталу вона зросла на більше ніж 2000 грн або на 10,1%. У порівнянні з другим кварталом 2023 року середня зарплата підвищилась на 22,1%.

Найвищу офіційну зарплату отримують айтівці. У другому кварталі 2024 середня зарплата з галузі ІТ та телекомунікації становила 50 188 грн. Приріст у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 37,1%.

На другому місці за розміром середньої зарплати опинились працівники галузі авіаційного транспорту. Вони отримують 43 387 грн, що на 46,3% більше, ніж за рік до того.

Третю стрічку рейтингу посіли працівники сфери фінансів та страхування з результатом 39 891 грн. Приріс у порівнянні з другим кварталом 2023 року становить 21,6%.

Середня зарплата в Україні зросла до майже 21 тис. грн. Айтівці отримують найбільше

Найнижчі середні зарплати не дотягують до рівня 13 тис. грн. Так, працівники сфери творчості, мистецтва та розваг отримують в середньому 12 791 грн (+15,1%), а фахівці у сфері функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 12 802 грн (+18,9%). Не набагато краща ситуація в освітян, які мають середню зарплату 15 076 грн (+15,7%).

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Джерело: Держстат

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