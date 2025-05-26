Ще одна планета Сонячної системи — відкрито карликовий об’єкт з дивною орбітою

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Астрономи виявили нову крихітну планету у поясі Койпера, яка має незвичну дуже витягнуту орбіту.

Новий об’єкт вже отримав назву 2017 OF201. Планета здійснює оберт навколо Сонця приблизно раз на 25 тис. років.

Зазначається, що 2017 OF201 має сферичну форму і у діаметрі складає близько 700 км. Астрономи виявили об’єкт за результатами перегляду архівних даних телескопа Бланко в Чилі та телескопа Канада-Франція-Гаваї, що базується на Гаваях. Науковці слідкували за рухом об’єкта за даними з 19 наборів зображень, зроблених протягом 7 років.

Відстань 2017 OF201 від Сонця у найближчій точці складає 45 астрономічних одиниць, майже як у Плутона. При цьому крихітна планета максимально віддаляється від Сонця на 1600 астрономічних одиниць.

За розрахунками астрономів, в останнє ця планета наближалась до Сонця у 1930 році. У цьому ж році був відкритий Плутон. Ця витягнута орбіта свідчить про складні гравітаційні взаємодії як з Нептуном, так і з гравітаційним тяжінням Чумацького Шляху.

«Можливо, цей об’єкт спочатку був викинутий у хмару Оорта, найвіддаленішу область у нашій сонячній системі, де мешкає безліч комет, а потім відправлений назад», — припускає астрофізик з Інституту перспективних досліджень у Прінстоні, штат Нью-Джерсі Сіхао Ченг.

Оскільки виявити об’єкти на такій відстані доволі складно, цілком ймовірно, що 2017 OF201 — не остання крихітна планета на околицях Сонячної системи. Окрім цього крихітна планета може допомогти астрономам розібратись з існуванням таємничної дев’ятої планети Сонячної системи. На думку низки науковців, гравітація дев’ятої планети може пояснювати незвичні орбіти деяких транснептунових об’єктів.

Однак на думку інших науковців, 2017 OF201 не вписується у цю модель. Дослідники припускають, що гравітаційне тяжіння Планети 9 – якщо воно існує – досить швидко виб’є 2017 OF201 із Сонячної системи.

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«2017 OF201 проводить всього 1% свого орбітального часу досить близько до нас, щоб бути виявленою. Присутність цього єдиного об’єкта передбачає, що може бути близько сотні інших об’єктів зі схожою орбітою і розміром; вони просто надто далеко, щоб їх можна було виявити зараз», — зазначає Сіхао Ченг.

Результати дослідження були опубліковані на сервері препринтів arXiv

Джерело: LiveScience