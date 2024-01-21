Новини Україна 21.01.2024 о 18:42 comment views icon

Що з ITC.ua? Сайт зазнав найпотужнішої DDoS-атаки

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Вітання, короткий апдейт щодо дуже нестабільної роботи сайту протягом цих двох днів — ITC.ua зазнав найпотужнішої DDoS-атаки за свою історію, і станом на зараз нам вдалося стабілізувати роботу.

Атака почалася у ніч проти 20 січня, і відтоді не припинялася. Це далеко не перша DDoS-атака з початку війни, але такої інтенсивності — вперше. Під час останньої хвилі кібернападу зафіксували майже 3 млн запитів за 3 хвилини. Атаки такого рівня і масштабу вельми недешеві.

Що з ITC.ua? Сайт зазнав найпотужнішої DDoS-атаки

 

Станом на зараз нам вдалося стабілізувати роботу сайту. Наразі ITC.ua працює лише для користувачів з України.

Ми не виключаємо нових атак, тож паралельно працюємо над подальшим посиленням захисту, щоб і надалі тішити вас цікавим контентом. Вдячні за підтримку і пропонуємо провести цей вечір за читанням та обговоренням матеріалів, які могли пропустити поки сайт був недоступним.

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