Що замовляють українці у Glovo в умовах воєнного часу [інфографіка]

Сервіс Glovo почав відновлювати роботу у містах, де це було можливо та безпечно, вже через два дні з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Роботу платформи адаптували до комендантських годин, але у містах з напруженою ситуацією на час повітряних тривог додаток призупиняє роботу та відновлює, коли небезпека минула. Проаналізувавши дані платформи за період з 26 лютого до 10 червня 2022 року, компанія Glovo готова поділитися спостереженнями та розповісти, як і що замовляють українці під час воєнного часу.

Сьогодні сервіс Glovo пропонує доставку їжі та продуктів, аптечних товарів, а також різні послуги мешканцям 34 українських міст, у п’яти з яких сервіс запустив роботу вперше вже під час воєнного стану — Коломиї, Самборі, Калуші, Мукачеві, Стрию.

Найбільш популярні баббли у додатку не зазнали змін: на першому та другому місцях “Їжа” та “Супермаркети” — на ці категорії припадає найбільша кількість замовлень, а на третьому місці — “Здоров’я та Краса”. Новий благодійний баббл “Допоможи Україні!”, який сервіс запустив на початку березня 2022 року, відтіснив на п’яту позицію баббл “Магазини”.

З відновленням покриття сервісу в Україні кількість замовлень, здійснених через додаток, зростає і наразі вийшла вже на 51% від довоєнного рівня. Менше з тим, спостерігаємо деякі рекорди: за більше ніж три місяці найактивніший користувач Glovo зробив 177 замовлень, а кур’єр доставив 1119 замовлень. Середній чек замовлень на платформі Glovo становить біля 350-400 грн, при цьому найбільший чек за період — 20 239 грн, а найменший — 1,10 грн — замовлення пари бахіл.

З ресторанів і віртуальних брендів найчастіше замовляють піцу, бургери, шаурму, кебаби та круасани. До 24 лютого найпопулярнішою стравою у додатку був бургер, але тепер піца потіснила його у 17 містах. Однак бургер продовжує бути лідером ще у Чернівцях, Трускавці, Самборі, Кременчуці. Серед замовлень з партнерських супермаркетів і локацій Glovo Express найчастіше зустрічаються овочі і фрукти, алкогольні напої, молочна продукція та яйця, цигарки, солодкі напої. Наприклад, Київ є одночасно лідером замовлень цигарок та аксесуарів до них і солодких напоїв. На заході України — Чернівцях, Луцьку, Тернополі, Ужгороді, Самборі — найбільше замовляли фрукти, а саме, яблука. Хмельницький — єдине місто, де найчастіше замовляють курятину, а в Кривому Розі найбільш популярні страви швидкого приготування. Картопля у трійці популярних замовлень практично для всіх міст, де сьогодні присутній Glovo.

Баббл “Здоров’я та Краса” тепер дозволяє не лише замовити медикаменти, але й отримати медичну онлайн-консультацію та навіть викликати лікаря додому. Попри те, що сезон простуд давно завершився, нова вертикаль послуг продовжує зростати. Зокрема, за три місяці роботи опції користувачі найчастіше замовляли консультації терапевта і дерматолога, а також психолога. Останні два фахівці залишаються в топі замовлень послуг у червні. Щодо замовлень з аптек, то найчастіше кур`єри доставляють протизапальні препарати, спреї від нежитю, засоби від головного болю та знеболюючі.

Не змінюється увага користувачів і до нового бабблу на платформі “Допоможи Україні!”. Трохи більше як за три місяці роботи українським користувачам вдалося зібрати понад 600 тис. гривень, які розподілилися між благодійними організаціями, присутніми у додатку. За кількістю та розміром донейтів за цей час найбільше надсилали допомогу до “Повернись живим”, “Пригости Захисника” та UAnimals. За весь час роботи благодійного бабблу за кордоном користувачі Glovo разом зібрали понад 140 тисяч євро, а найбільше внесків на гуманітарні потреби українців зробили користувачі в Іспанії, Румунії та Польщі. Крім цього, український офіс Glovo передав до “Повернись живим” ще 1.7 млн грн (всього вже 6.6 млн грн за період з 24 лютого).

Завдяки гнучкості бізнес-моделі Glovo, а саме можливості максимально обмежити вплив зовнішніх факторів на швидкість доставки, користувачі продовжують отримувати свої замовлення менше ніж за годину, незважаючи на затори або дефіцит пального. З огляду на географію міст та особливості інфраструктури, сервіс розподіляє кур’єрів з різним видом транспорту так, щоб не лише зберігати, але й покращувати швидкість доставки. Сьогодні на платформі вже 5800 активних кур’єрів, з яких 43% доставляють замовлення на велосипедах, 31% та 25% на авто і мопедах відповідно, решта — пішки. А всього за час воєнних дій кур`єри встигли подолати 4.6 млн км.

Більше інформації про замовлення користувачів можна дізнатися з інфографіки, яку підготувала компанія Glovo.