Shine 2.0: портативний вітрогенератор для походів та блекаутів

Aurea Technologies створила портативний вітрогенератор Shine 2.0, який може зацікавити українців в умовах відключень світла. Йому достатньо невеличкого вітерця, щоб виробляти енергію для зарядки смартфона, а сильний вітер допоможе зарядити ноутбук.

Aurea Technologies порівнює вітрогенератор за розмірами з пляшкою води. Сам генератор з опорою заввишки 90 см та кабель для стабілізації важать трохи більш як 1,3 кг. Встановивши та закріпивши конструкцію, користувач може генерувати енергію за необхідності – будь то туристична подорож чи блекаут.

Shine 2.0 генерує електроенергію при швидкості вітру від 13 км/год до 45 км/год (від 3,6 м/с до 12,5 м/с). З мінімальною швидкістю вітру генерується менше ніж 5 Вт енергії, а для заряджання смартфона під «легким вітерцем» знадобиться понад 11 годин. Однак на максимальній швидкості вітру пристрій може виробляти до 50 Вт енергії, чого достатньо, щоб повністю зарядити ноутбук приблизно за 2 години.

Щоб покращити продуктивність, Shine 2.0 можна оснастити додатковим кріпленням заввишки 1,8 м. Це дозволяє розташувати генератор вище в повітрі, де вітер може бути сильнішим.

Перехід від порту Micro USB потужністю 13 Вт до порту USB-C дозволяє Shine 2.0 заряджати підключені пристрої з потужністю 75 Вт (від внутрішньої батареї місткістю 12000 мАг), і його можна використовувати для зарядки великих портативних зарядних станцій за допомогою додаткового нового адаптера Power Station Adapter.

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Мобільний застосунок дозволяє підключитися до Shine 2.0 через Bluetooth та контролювати його роботу. Застосунок надає інформацію про поточну швидкість вітру, включно з тим, скільки електроенергії генерується та скільки споживається.

Aurea Technologies запустила кампанію на Kickstarter, щоб зібрати кошти на випуск портативного вітрогенератора Shine 2.0. Кампанію ще до завершення можна назвати успішною, оскільки вдалося зібрати понад $243 тис. при цільовій сумі $22 тис. Роздрібна ціна для ранніх бекерів становить $571. Готові пристрої планую постачати замовникам з квітня 2025 року.

Джерело: The Verge

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