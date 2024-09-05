«Сховище коштує дорого»: Discord знизив ліміт безплатного завантаження файлів до 10 МБ

Discord оновив сторінку підтримки повідомленням про зниження ліміту на завантаження файлів — він скоротиться майже вдвічі, з 25 до 10 МБ, для безплатних користувачів.

Компанія пише, що керування сховищем коштує дорого, а новий ліміт був обраний з огляду на статистику використання. Повідомляється, що майже 99% користувачів надсилають файли обсягом меншим за 10 МБ.

Нагадаємо, що попередній ліміт у 25 МБ був люб’язно наданий компанією лише у квітні — тоді як раніше безплатним користувачам пропонувалось обмеження у 8 МБ.

Для тих, хто хоче і надалі передавати великі файли у високій якості через сервіс, Discord пропонує оформити передплату Nitro.

«На відміну від інших платформ, ми зберігаємо ваші файли стільки, скільки вони вам потрібні. Якщо вам потрібно більша можливостей для завантаження, Nitro Basic пропонує обмеження в 50 МБ, а Nitro дає вам до 500 МБ», — повідомила компанія на своїй офіційній сторінці підтримки.

Вартість передплати на Nitro Basic обійдеться у $3 на місяць, тоді як користувачі Nitro платять $10, однак додатково отримують можливість транслювати відео в 4K і використовувати емодзі в каналах.

Для порівняння, такі платформи обміну повідомленнями, як WhatsApp і Telegram, пропонують обмеження на завантаження файлів у 2 ГБ.

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Джерело: Dexerto