Discord змінює систему імен користувачів — багато хто критикує зміни, а хтось навіть погрожує покинути платформу

Минулого тижня Discord оголосив про зміну системи найменування користувачів. Раніше сервіс не вимагав використовувати абсолютно унікальний дескриптор, а дозволяв додавати до імені користувача чотиризначний цифровий код, відомий як дискримінатор. Це дозволяло створювати імена користувачів типу User#1234. Але тепер Discord відмовляється від такої схеми найменування на користь унікальних імен користувачів.

Співзасновник та технічний директор Станіслав Вишневський визнав, що зміна буде «жорсткою» для деяких людей. Однак, за його словами, це має допомогти багатьом користувачам. Річ у тому, що система з дискримінаторами виявилася надто заплутаною. Він зазначив, що понад 40% користувачів не знають свого номера дискримінатора. Це призводить до того, що «майже половина» всіх запитів на додавання в друзі не дозволяє встановити потрібні зв’язки, в основному через неправильно введені номери.

i can’t name a SINGLE good thing here, like what if someone takes your handle? this was a problem on many platforms before and discord never had it because of the number tags. it’ll also be more confusing to communicate with those who have different display names and handles. https://t.co/qnTpAZAhxV

