Discord змінює систему імен користувачів — багато хто критикує зміни, а хтось навіть погрожує покинути платформу

Минулого тижня Discord оголосив про зміну системи найменування користувачів. Раніше сервіс не вимагав використовувати абсолютно унікальний дескриптор, а дозволяв додавати до імені користувача чотиризначний цифровий код, відомий як дискримінатор. Це дозволяло створювати імена користувачів типу User#1234. Але тепер Discord відмовляється від такої схеми найменування на користь унікальних імен користувачів.

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Співзасновник та технічний директор Станіслав Вишневський визнав, що зміна буде «жорсткою» для деяких людей. Однак, за його словами, це має допомогти багатьом користувачам. Річ у тому, що система з дискримінаторами виявилася надто заплутаною. Він зазначив, що понад 40% користувачів не знають свого номера дискримінатора. Це призводить до того, що «майже половина» всіх запитів на додавання в друзі не дозволяє встановити потрібні зв’язки, в основному через неправильно введені номери.

i can’t name a SINGLE good thing here, like what if someone takes your handle? this was a problem on many platforms before and discord never had it because of the number tags. it’ll also be more confusing to communicate with those who have different display names and handles. https://t.co/qnTpAZAhxV — SupaIsaiah016 ΔΔΔ (@SupaIsaiah016) May 3, 2023

Однак таке рішення сервісу викликало масу критики. Користувачі кажуть, що наявна система з дискримінаторами була досить зручною і дозволяла багатьом користувачам використовувати те саме зручне і відповідне ім’я, не турбуючись про «ідеальне» ім’я користувача. Тепер багато користувачів позбудуться звичних імен.

Адже в найближчому майбутньому (йдеться про найближчі місяці) мільйонам користувачів Discord доведеться розпрощатися зі своїми нинішніми іменами користувачів і сподіватися, що їм вдасться отримати нове ім’я, яке буде таким самим, як нинішнє, але без дескриптора. Користувачам потрібно буде дочекатися повідомлення у застосунку, коли настане їхня черга вибирати нове ім’я користувача. Компанія встановлюватиме пріоритет користувачів залежно від дати їх реєстрації в Discord.

Discord заявляє, що спробує акуратно провести зміну для своїх найвідоміших користувачів.

«Користувачі з постійними діловими відносинами з Discord, які управляють певними партнерськими, перевіреними або авторськими серверами, зможуть вибирати ім’я користувача раніше за інших користувачів, щоб знизити ризик перетворення для своїх облікових записів».

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З таким підходом Discord багато користувачів побоюються, що вони втратять свої відомі імена тільки тому, що хтось опиниться в черзі раніше або перебуває в пріоритетних відносинах з Discord. Хтось навіть планує залишити платформу, якщо така ситуація станеться у процесі перейменування.

Джерело: The Verge