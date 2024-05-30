Швидкість до 25 км/год, запас ходу до 60-110 км, ціна від 25,6 тис. грн: Acer представила електросамокати та електровелосипед

Компанія Acer повідомила про вихід на український ринок трьох нових міських електричних транспортних засобів. Користувачам пропонуються електросамокати ES Series 3 Advance й ES Series 5 Advance, а також електровелосипед eUrban eBike R.

Самокат Acer ES Series 5 Advance майже на 40% потужніший за свого попередника. Він отримав 36-вольтовий двигун на 500 Вт з піковою потужністю 833 Вт, який забезпечує розгін до максимальної дозволеної швидкості 25 км/год. Самокат забезпечує підйом дорогами з ухилом 22% та витримує навантаження до 120 кг. Вага новинки становить 18,5 кг, а розміри в розкладеному вигляді – 121x49x120 см. Це складаний електросамокат з алюмінієвою рамою та 10-дюймовими колесами з ПУ шинами.

Acer ES Series 5 Advance має кліренс 11 см та функцію круїз-контролю. Самокат має амортизатор задньої підвіски та чотири режими швидкості від 6 км/год до 25 км/год. Спортивний режим забезпечує максимальну потужність, що корисно на крутих підйомах угору. Місткість літій-іонного акумулятора становить 16 А·год, що дозволяє долати до 60 км на одному заряді.

Модель Acer ES Series 3 Advance легша та компактніша. Вона має вагу 16 кг та розміри 107x49x120 см, а діаметр коліс становить 8,5 дюйма з кліренсом 8,5 см. Пристрій обладнано літій-іонним акумулятором на 7,8 А·год, який забезпечує дальність ходу до 20-25 км. Комплектний 36-вольтовий двигун на 350 Вт з піковою потужністю 728 Вт забезпечує розгін до 25 км/год. Самокат має вантажність до 120 кг та здатен прямувати вгору під ухилом до 20%. Як і старша модель, він має чотири режими швидкості.

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Електровелосипед Acer eUrban eBike R пропонує поєднання звичного досвіду педалювання з можливостями двигуна потужністю 250 Вт. Пристрій має габарити 180x65x108 см та важить 21 кг. Модель розрахована на сумарну вантажність 120 кг, забезпечує максимальну швидкість руху з використанням двигуна 25 км/год, а знімний літій-іонний акумулятор на 504 Вт∙год забезпечує запас ходу до 110 км. Велосипед обладнаний компонентами Shimano, зокрема дисковими гальмами та 9-швидкісною трансмісією. Монохромний дисплей діагоналлю 1,4 дюйма або ж спеціалізований застосунок відображають усю важливу інформацію про пристрій та поточну поїздку: швидкість та рівень заряду батареї, режим швидкості, дистанцію, мапу тощо. Застосунок також виконує функції пошуку велосипеда у випадку його втрати.

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