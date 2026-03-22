Перший у світі електромотоцикл з самобалансуванням запускається у виробництво

Photo: OMOWAY

Після електровелосипедів технологія самобалансування нарешті очікувано знайшла своє місце на мотоциклах. Перший у світі самобалансуючий EV-мотоцикл виходить у серійне виробництво.





За цим досягненням стоїть не Honda, Yamaha чи BMW Motorrad, а маловідомий сингапурський стартап OMOWAY. Їхній OMO X стає “першим у світі самобалансуючим електричним мотоциклом у серійному виробництві”. Але якщо придивитися, він більше схожий на скутер, ніж на мотоцикл. Тим не менш, це все одно вражаюче досягнення.

В основі всього лежить архітектура OMO-ROBOT, яка поєднує обробку зображень із технологією самобалансування, щоб утримувати байк у вертикальному положенні незалежно від швидкості руху. Система поєднує апаратне забезпечення, програмне забезпечення та датчики, перетворюючи скутер на “двоколісного робота”.

Камери та датчики фіксують навколишнє середовище, високопродуктивні процесори обробляють ці дані, а фізична система стабілізації підтримує рівновагу. Цей високоточний стабілізаційний пристрій називається Гіроскоп керуючого моменту (Control Moment Gyroscope, CMG) — він широко використовується в космічних апаратах і супутниках, а в даному випадку активно стабілізує мотоцикл шляхом швидкого регулювання кутового моменту. Це допомагає утримувати два колеса у вертикальному положенні на дуже малих швидкостях і навіть при повній зупинці.

У демонстраційному відео OMOWAY показує, як OMO X тримає рівновагу на великій гойдалці-хитавиці — і все це без жодного вершника. Це відкриває ринок двоколісного транспорту для абсолютно нової аудиторії. Підтримання рівноваги на мотоциклі завжди було одним із найбільших викликів для новачків. З такою технологією бар’єр входу на ринок мотоциклів практично зникає.





Саме тут і стає зрозумілим дизайн OMO X. Хоча OMOWAY називає його мотоциклом, у базовій комплектації це технічно скутер. Це модульна концепція, що дозволяє обирати з трьох різних конфігурацій завдяки змінним кузовним панелям: класичний скутер із прохідною рамою, вуличний варіант і туристичний варіант із опціями для багажу. OMOWAY зазначає, що OMO X додатково регулює налаштування гіроскопа залежно від обраної конфігурації, щоб врахувати змінений розподіл ваги та очікувані швидкості.

Також повідомляється, що хмарна технологія може навчатися на часто використовуваних маршрутах і завчасно налаштовувати стабілізацію відповідно до рельєфу місцевості. Мото-скутер оснащений електричним приводом, хоча про акумулятор і двигун поки що мало що відомо. Проте відомо, що OMO X може розганятися до понад 110 км/год і має запас ходу за циклом WMTC близько 200 км.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Дизайн витриманий у класичному стилі скутера з обтічниками для ніг і зручним вітровим склом. Вздовж усього скутера проходять кутові лінії з LED-підсвіткою по всьому периметру. На передній частині є суцільна світлова смуга, яку виробник називає “saber lights” (“шаблесвітла”). Все це завершується задньою частиною із маятниковою підвіскою, широким заднім колесом і “плаваючим” сидінням. Модульний стиль отримав настільки схвальну оцінку, що нещодавно здобув премію iF Design Award 2026.

Окрім дизайну та технології самобалансування, OMO X і так добре оснащений для скутера. Він отримав систему HALO Pilot, яка забезпечує такі функції, як паркування в одне натискання, адаптивний круїз-контроль і функцію виклику, що дозволяє скутеру самостійно під’їжджати до водія — функції, які раніше були переважно притаманні автомобілям.

OMO X також має “повну активну безпеку”, яка допомагає в поворотах, запобігає ковзанню на мокрих дорогах і реагує на несподівані перешкоди за лічені міліі секунди. Ця система використовує камери скутера для сканування навколишнього середовища в усіх напрямках, попереджає про транспортні засоби у сліпих зонах і автоматично задіює екстрене гальмування у разі неуважності водія. Усе керується через дисплей діагоналлю 10,25 дюйма.

Крім того, OMO X оснащений зв’язком між транспортними засобами (vehicle-to-vehicle) і цифровим ключем. І ось що цікаво: для зарядки скутер може просто зупинитися над відповідним зарядним майданчиком без необхідності підключати кабель. Але перш ніж діставати чекову книжку, варто зазначити, що OMOWAY ще далеко до світового розгортання. Компанія планує відкрити попередні замовлення на OMO X в Індонезії наприкінці квітня, а офіційний вихід на ринок заплановано на кінець травня.

Щодо ціни — офіційних даних поки немає, хоча поширені чутки вказують на позначку близько $3 800 (приблизно 3 540 євро). Якщо це виявиться правдою, він ідеально впишеться між електроскутерами початкового рівня і такими моделями, як BMW CE 04, який, очевидно, не напакований такими технологіями. І якщо так воно й буде, переможець тут очевидний.





Джерело: New Atlas