Silicon Labs створила чипи розміром 2-5 мм² — їх можна використовувати для створення мініатюрних ЕКГ, систем аналізу слини та моніторингу глюкози

Silicon Labs — компанія-виробник напівпровідників — сподівається, що її крихітні SoC xG27 використовуватимуться для виготовлення мініатюрних медичних та переносних пристроїв.

Так звана «мініатюризація» технологій — постійний виклик для виробників переносних пристроїв, чим менше гаджет — тим зручніше його носити. Однак найчастіше зменшення розмірів відбувається шляхом зменшення часу автономної роботи.

Silicon Labs сподівається, що її останній чипсет xG27 буде достатньо енергоефективним для того, щоб запустити кілька цікавих ідей у сфері медичних технологій — як-от пристрій для аналізу слини — настільки маленький, що його можна встановити на зуб.

За даними Silicon Labs, сімейство SoC xG27 складається з BG27 і MG27 — обидва побудовані на основі процесора ARM Cortex M33. BG27 — це Bluetooth-чип, а MG27 підтримує Zigbee та інші протоколи.

Розміри електронних схем xG27 — 2-5 мм².

Вже зараз виробник медичного обладнання Lura Health використовує продукт для розробки датчика слини, який можна встановлювати просто на зуб. Потенційно, це дозволить стоматологам та клініцистам виявляти ознаки понад 1000 захворювань.

Lura Health стверджує, що щойно завершила клінічні випробування датчика з UConn Orthodontics і готується пройти перевірку Управління з продовольства і медикаментів США. Якщо все пройде добре, продукт може вийти на ринок через 12-18 місяців.

Серед іншого, чипи можуть використовуватися для виготовлення медичних пластирів, систем моніторингу глюкози та переносних ЕКГ — xG27 працюють від напруги до 0,8 В і можуть переходити у «сплячий режим».

Джерело: The Verge