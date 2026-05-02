ШІ обігнав лікарів у діагностиці: результати дослідження Гарварду

Штучний інтелект усе частіше заходить у сфери, де раніше довіряли лише людям. І, схоже, що невідкладна медицина — один із таких напрямів. Нове дослідження Гарвардського Університету показало, що модель OpenAI o1 змогла точніше визначати діагнози під час екстреного сортування пацієнтів, ніж лікарі.
Як порівнювали ШІ з лікарями
Йдеться про ситуації, коли рішення потрібно приймати швидко і часто — з мінімумом інформації. У дослідженні взяли участь 76 пацієнтів, які звернулися до відділення невідкладної допомоги лікарні в Бостоні. І ШІ, і двоє лікарів отримали однакові дані: електронну медичну картку з базовими показниками — життєвими функціями, демографічною інформацією та короткою запискою медсестри про причину звернення.
Результат виглядає так:
- ШІ визначив точний або майже точний діагноз у 67% випадків
- Лікарі показали результат 50-55%
У другому етапі дослідження всім учасникам дали більше інформації. Точність ШІ зросла до 82%, а лікарів — до 70-79%. При цьому різниця вже не мала статистично значущого відриву.
Попри цифри, що засвідчують перевагу штучного інтелекту, це не історія про “ШІ замінить лікарів завтра”. Дослідження оцінювало лише текстове мислення — аналіз даних у записах. У реальній лікарні лікар дивиться ширше: оцінює стан пацієнта, поведінку, мову, зовнішній вигляд і десятки нюансів, яких у текстових даних просто немає.
Один з авторів дослідження, лікар Адам Родман з медичного центру Beth Israel Deaconess Medical Center, описує майбутнє як “трикутну модель”, де лікар, пацієнт і ШІ працюють разом.
Є й інші питання. Фахівці звертають увагу на ризики:
- хто відповідатиме за помилки
- як гарантувати безпеку пацієнтів
- чи не почнуть лікарі занадто покладатися на рекомендації ШІ
Поки що технологія більше схожа на швидку “другу думку”, коли часу обмаль. Хоча ШІ вже показує сильні результати в аналізі медичних даних і може допомагати в критичних ситуаціях, він не стане повноцінною альтернативою людям-лікарям в короткостроковій перспективі. Адже медицина — це не лише цифри й тексти. Найближчий сценарій — не заміна лікаря, а розумний допоміжний інструмент поруч із ним.
Джерело: digitaltrends
