Новини ШІ 02.05.2026

ШІ обігнав лікарів у діагностиці: результати дослідження Гарварду

Вадим Карпусь

ШІ ставить діагнози точніше за лікарів / Google Gemini

Штучний інтелект усе частіше заходить у сфери, де раніше довіряли лише людям. І, схоже, що невідкладна медицина — один із таких напрямів. Нове дослідження Гарвардського Університету показало, що модель OpenAI o1 змогла точніше визначати діагнози під час екстреного сортування пацієнтів, ніж лікарі.


Як порівнювали ШІ з лікарями

Йдеться про ситуації, коли рішення потрібно приймати швидко і часто — з мінімумом інформації. У дослідженні взяли участь 76 пацієнтів, які звернулися до відділення невідкладної допомоги лікарні в Бостоні. І ШІ, і двоє лікарів отримали однакові дані: електронну медичну картку з базовими показниками — життєвими функціями, демографічною інформацією та короткою запискою медсестри про причину звернення.

Результат виглядає так:

  • ШІ визначив точний або майже точний діагноз у 67% випадків
  • Лікарі показали результат 50-55%

У другому етапі дослідження всім учасникам дали більше інформації. Точність ШІ зросла до 82%, а лікарів — до 70-79%. При цьому різниця вже не мала статистично значущого відриву.


Попри цифри, що засвідчують перевагу штучного інтелекту, це не історія про “ШІ замінить лікарів завтра”. Дослідження оцінювало лише текстове мислення — аналіз даних у записах. У реальній лікарні лікар дивиться ширше: оцінює стан пацієнта, поведінку, мову, зовнішній вигляд і десятки нюансів, яких у текстових даних просто немає.

Один з авторів дослідження, лікар Адам Родман з медичного центру Beth Israel Deaconess Medical Center, описує майбутнє як “трикутну модель”, де  лікар, пацієнт і ШІ працюють разом.

Є й інші питання. Фахівці звертають увагу на ризики:

  • хто відповідатиме за помилки
  • як гарантувати безпеку пацієнтів
  • чи не почнуть лікарі занадто покладатися на рекомендації ШІ

Поки що технологія більше схожа на швидку “другу думку”, коли часу обмаль. Хоча ШІ вже показує сильні результати в аналізі медичних даних і може допомагати в критичних ситуаціях, він не стане повноцінною альтернативою людям-лікарям в короткостроковій перспективі. Адже медицина — це не лише цифри й тексти. Найближчий сценарій — не заміна лікаря, а розумний допоміжний інструмент поруч із ним.

Джерело: digitaltrends

