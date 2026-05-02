ШІ обігнав лікарів у діагностиці: результати дослідження Гарварду

ШІ ставить діагнози точніше за лікарів

Штучний інтелект усе частіше заходить у сфери, де раніше довіряли лише людям. І, схоже, що невідкладна медицина — один із таких напрямів. Нове дослідження Гарвардського Університету показало, що модель OpenAI o1 змогла точніше визначати діагнози під час екстреного сортування пацієнтів, ніж лікарі.





Як порівнювали ШІ з лікарями

Йдеться про ситуації, коли рішення потрібно приймати швидко і часто — з мінімумом інформації. У дослідженні взяли участь 76 пацієнтів, які звернулися до відділення невідкладної допомоги лікарні в Бостоні. І ШІ, і двоє лікарів отримали однакові дані: електронну медичну картку з базовими показниками — життєвими функціями, демографічною інформацією та короткою запискою медсестри про причину звернення.

Результат виглядає так:

ШІ визначив точний або майже точний діагноз у 67% випадків

Лікарі показали результат 50-55%

У другому етапі дослідження всім учасникам дали більше інформації. Точність ШІ зросла до 82%, а лікарів — до 70-79%. При цьому різниця вже не мала статистично значущого відриву.





Попри цифри, що засвідчують перевагу штучного інтелекту, це не історія про “ШІ замінить лікарів завтра”. Дослідження оцінювало лише текстове мислення — аналіз даних у записах. У реальній лікарні лікар дивиться ширше: оцінює стан пацієнта, поведінку, мову, зовнішній вигляд і десятки нюансів, яких у текстових даних просто немає.

Один з авторів дослідження, лікар Адам Родман з медичного центру Beth Israel Deaconess Medical Center, описує майбутнє як “трикутну модель”, де лікар, пацієнт і ШІ працюють разом.

Є й інші питання. Фахівці звертають увагу на ризики:

хто відповідатиме за помилки

як гарантувати безпеку пацієнтів

чи не почнуть лікарі занадто покладатися на рекомендації ШІ

Поки що технологія більше схожа на швидку “другу думку”, коли часу обмаль. Хоча ШІ вже показує сильні результати в аналізі медичних даних і може допомагати в критичних ситуаціях, він не стане повноцінною альтернативою людям-лікарям в короткостроковій перспективі. Адже медицина — це не лише цифри й тексти. Найближчий сценарій — не заміна лікаря, а розумний допоміжний інструмент поруч із ним.

Джерело: digitaltrends