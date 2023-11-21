Новини Ігри 21.11.2023 о 17:34 comment views icon

Скін «Грут» (Gaia) приберуть із Call of Duty: Modern Warfare III у найближчому оновленні

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Вадим Карпусь

Автор новин

Скін «Грут» (Gaia) приберуть із Call of Duty: Modern Warfare III у найближчому оновленні

Раніше цього місяця гравці Call of Duty: Modern Warfare III, що недавно вийшла, висловили розчарування з приводу скіна Gaia для оператора Nila «Nova» Brown. Скін отримав серед гравців назву «Грут» за свою схожість із персонажем з фільмів Marvel.

Проблема з цим скіном полягає в тому, що через свої кольори та текстури він є «буквально невидимим» для інших гравців. Коричнева, зелена і червона палітра кольорів і «прозорі», схожі на гілки кінцівки призводять до того, що оператора зі скіном Gaia дуже важко помітити на картах Modern Warfare III.

Гравці Call of Duty: Modern Warfare III просили розробників прибрати цей скін із гри. Відповідні заклики публікувалися в X (раніше Twitter), Reddit та на інших майданчиках. У результаті Sledgehammer Games здалася під натиском геймерів і заявила, що видалить цей косметичний скін із гри в рамках майбутнього оновлення.

«Коректування скінів оператора Gaia та Gaia Blackcell для Modern Warfare III знаходяться у стадії розробки», — повідомила студія у відповідь фанату. «У майбутньому оновленні гри ми відключимо цей елемент доти, доки зазначені зміни не стануть доступними всім гравцям».

Поки що немає інформації про те, як Sledgehammer Games має намір переробити скін «Грута» (або коли вийде це «майбутнє» оновлення).

Джерело: kotaku

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