Skoda Elroq: електричний аналог Karoq отримає запас ходу до 560 км та повнопривідну версію

Skoda дозовано ділиться деталями про свій майбутній повністю електричний компактний кросовер Elroq. Напередодні офіційного дебюту, запланованого на жовтень, Skoda опублікувала ескізи екстер’єру, які дають розуміти, чого варто очікувати.

Elroq стане електричним аналогом популярного кросовера Karoq. Skoda використала для нього свою нову мову дизайну Modern Solid, представивши такі функції, як Tech-Deck Face – по суті, витончену та повністю закриту решітку радіатора, яка символізує його електричне серце. Він також має розділені фари з технологією Matrix LED. Профіль Skoda Elroq дещо нагадує свого старшого брата Enyaq, а задня частина має просторі двері багажника та знайомі задні ліхтарі, що повторює спадщину універсалів Skoda.

Нещодавно Skoda також поділилася зображеннями закамуфльованого прототипу Elroq, що забезпечує більш реалістичне уявлення про його пропорції. Цьому електромобілю приписують новий колір Timiano Green, доповнений унікальними акцентами Dark Chrome, щоб виділити його серед інших.

В інтер’єрі Skoda Elroq будуть використовуватись екологічно чисті матеріали, в тому числі перероблені. Skoda запропонує чотири теми інтер’єру – Loft, Lodge, Suite і Studio – щоб задовольнити різні смаки. Крім того, Elroq матиме сучасну цифрову кабіну та найновіші технології VW Group, що обіцяє підключене та технологічне водіння. Компактний кросове запропонує п’ятимісний салон та 470 л простору в багажному відділенні.

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Skoda також поділилася подробицями про силові агрегати та варіанти акумуляторів Elroq. Електрокросовер створений на платформі MEB від VW Group. Він отримає акумуляторні блоки місткістю 55 кВт⋅год, 63 кВт⋅год та 82 кВт⋅год, причому найбільший блок забезпечує запас ходу WLTP до 560 км. Elroq буде доступний з одним (розміщеним ззаду) або двома електродвигунами. Задньопривідні версії матимуть потужність 168 к.с. (125 кВт) або 282 к.с. (210 кВт), тоді як повнопривідна версія забезпечуватиме загальну потужність 295 к.с. (220 кВт).

Джерело: arenaev