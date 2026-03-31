Skoda Peaq пропонує 7 місць, 600+ км запасу ходу зарядку за 28 хвилин

Вадим Карпусь

Skoda показала новий великий електричний кросовер Skoda Peaq, який орієнтований на великі родини та поїздки з великою кількістю багажу. Модель стала помітно більшою і практичнішою, ніж уже знайомий Skoda Enyaq.


Характеристики Skoda Peaq

Перше, що впадає в око — габарити. Довжина Peaq становить 4874 мм, що на 216 мм більше за Enyaq. Колісна база зросла до 2965 мм (+199 мм), а це прямо призводить до збільшення простору в салоні та покращення плавності ходу.

Зовнішність витримана у сучасному стилі без надмірного футуризму. Передню частину компанія називає Tech-Deck Face: вузькі матричні LED-фари створюють “гострий” погляд. Для тих, хто хоче більш агресивний вигляд, доступна версія Sportline з чорними елементами декору та 21-дюймовими дисками. Двері великі, а ручки — втоплені в кузов.


Виробник пропонує два варіанти салону: на 5 або 7 місць. У п’ятимісній конфігурації місткість багажника становить 1010 літрів, чого вистачить для великої кількості речей. У семимісній версії корисний об’єм зменшується до 299 літрів при піднятих сидіннях. Обидві версії мають додатковий передній багажник на 37 літрів.

У центрі передньої панелі розташований 13,6-дюймовий дисплей для керування мультимедіа та навігацією. Опціонально доступний проєкційний дисплей (HUD), який виводить підказки прямо на лобове скло. Окремої уваги заслуговує панорамний дах, він найбільший у модельному ряду Skoda. Його прозорість можна змінювати натисканням кнопки, щоб захистити салон від сонця.

У салоні використано понад 50 кг перероблених матеріалів. Покупець може обрати сидіння без використання матеріалів тваринного походження або класичну шкіру. Залишилися й фірмові рішення Simply Clever, наприклад, парасольки у дверях чи скребок для льоду в багажнику.

Skoda Peaq пропонують у трьох версіях. Базова версія 60 має один електромотор на задній осі потужністю 201 к.с. і батарею місткістю 63 кВт·год, яка забезпечує запас ходу понад 460 км. Моделі 90 і 90x отримали батарею місткістю 91 кВт·год і запас ходу понад 600 км. Версія 90 має мотор потужністю 282 к.с. і задній привід, тоді як 90x оснащена двома моторами потужністю 295 к.с. і повним приводом. Розгін до 100 км/год займає 6,7 секунди. Для версій із більшою батареєю зарядка від 10% до 80% займає менш як 28 хвилин.

Виробництво Skoda Peaq налагодять у Чехії, на заводі в Млада-Болеславі. На ринок модель вийде в середині 2026 року, де конкуруватиме з такими моделями, як Kia EV9 та Volvo EX90. Ціни будуть оголошені додатково.

Тест-драйв Škoda Enyaq 2025: прогресивна відданість традиціям

Джерело: arenaev

Популярні новини

arrow left
arrow right
Електромобіль, який не боїться -50°C: вийшов перший серійний Changan Nevo A06 з батареєю CATL Naxtr
BYD показала Seal 07 EV: електроседан з габаритами Toyota Camry, автономністю 705 км і ціною $22 тис.
Audi A6 e-tron і Q6 e-tron 2027: кнопки знову на кермі, ChatGPT у салоні й обмін даними про ями
Розетка на колесах: Volkswagen показала ID.3 Neo з новими функціями та збільшила запас ходу ID.4 й ID.5
Tesla запускає розумного асистента Grok для авто в Європі
Так міг виглядати Apple Car: Ferrari показала свій перший електрокар з дизайном Джоні Айва
Вийшов Xiaomi SU7 2026: до 902 км автономності, 670 км за 15 хвилин і автопілот у базі
Tesla підняла ціну на Cybertruck AWD на $10000 за 10 днів після анонсу
До 710 км автономності та зарядка за 5 хвилин: вийшов BYD Song Ultra EV від $22 тис.
Електромобілі вперше обійшли бензинові авто за продажами в Європі
BYD Han L DM отримав до 25 км додаткового електричного пробігу після OTA-оновлення
В Україну завезли майже пів мільйона авто за 2025 рік: Tesla Model Y в топі, а середній вік — 9 років
Розділення вогню та електрики: китайська Svolt створила батарею, яка "врятує" пасажирів електрокара під час пожежі
BYD запускає глобальну мережу Flash Charging: зарядка електромобіля за 5 хвилин
BYD очолив ринок нових авто в Україні: чому Європа програє Китаю
Китай заборонив електромобілі з прихованими дверними ручками
BMW інвестувала €10 млрд у електромобілі та націлилася на 50% продажів до 2030 року
Електромобільний бум в Україні закінчився? Статистика січня показує падіння до 10%
В Україну завезли 504 авто з податком на розкіш: у 3 рази менше, ніж торік
Kia EV2 від €26 600 має до 453 км автономності та може віддавати енергію
Tesla припиняє виробництво Model S та X, щоб створювати роботів: прибуток компанії впав на 46% у 2025 році
