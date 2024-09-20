Сонячна енергетика б’є рекорди: цього року створять 593 ГВт нових генеруючи потужностей

Новий звіт енергетичного аналітичного центру Ember свідчить, що глобальні встановлення об’єктів сонячної енергетики перевершать більшість галузевих прогнозів ─ до кінця 2024 року буде додано 593 ГВт генеруючих потужностей. Це на 29% більше порівняно з попереднім роком.

«Знову сонячна енергія зростає швидше, ніж люди очікували, оскільки вона зарекомендувала себе як найдешевше джерело електроенергії в усьому світі», — сказав Юан Грем, аналітик електроенергії компанії Ember.

Ці показники майже на 200 ГВт більші, ніж основний прогноз Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), оприлюднений у січні 2024 року. Краще, ніж очікувалося, зростання сонячної енергетики призвело до перегляду прогнозу – наприклад, SolarPower Europe підвищила свій глобальний прогноз на 2024 рік з 401 ГВт у червні 2023 року до 544 ГВт у червні 2024 року.

Аналіз Ember також показує, що збільшення сонячних потужностей у 2024 році, швидше за все, перевищить глобальне збільшення (540 ГВт) потужностей вугільних електростанцій з 2010 року.

Згідно з оцінками Ember, у 2024 році на Китай, США, Індію, Німеччину та Бразилію припадатиме 75% розширення сонячної енергетики у світі.

Китай продовжує домінувати в глобальних встановленнях об’єктів сонячної енергетики. За перші сім місяців року країна продемонструвала зростання на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такими темпами очікується, що Китай встановить 334 ГВт сонячних потужностей, що становитиме 56% світового збільшення потужностей у 2024 році.

Сонячні генеруючи потужності в Індії за перші сім місяців 2024 року виросли на 77% порівняно з аналогічним періодом минулого року. До травня 2024 року Індія вже перевищила загальну кількість сонячних встановлень за весь 2023 рік. За нинішніх темпів Індія планує встановити 23 ГВт сонячної генерації до кінця цього року.

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США з січня по червень 2024 року додали 20 ГВт до генерації сонячної енергії, що на 55% більше, ніж минулого року. Тим часом Німеччина вже перевищила цільовий показник сонячної потужності на весь 2024 рік і перебуває на шляху до досягнення нової цілі на 2026 рік, яка викладена в національному енергетичному та кліматичному плані.

Дані Ember показують, що значне зростання також виникає на нових ринках, таких як Пакистан і Саудівська Аравія, а також Філіппіни, ОАЕ, Таїланд і Оман.

Джерело: electrek

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