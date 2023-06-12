«‎Сонячні собаки», паргелії та 22-градусне гало — астроном зняв незвичайне світлове шоу в небі над Великою Британією

28 травня астроном з Королівського університету Белфасту в Північній Ірландії Алан Фіцсіммонс став свідком надзвичайно рідкісного оптичного явища, яке тривало майже 30 хвилин.

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Вчений зняв серію дуг та ореолів, що оточували сонце, включно з рідкісним світловим кільцем, що охопило майже все небо. За даними Spaceweather.com, деякі явища були помічені в інших частинах Північної Ірландії, а також у північній Англії та Шотландії.

Зображення Фіцсіммонса включають принаймні три підтверджені оптичні явища:

22-градусне гало – велике коло, що оточує Сонце;

пара «‎сонячних собак» – яскраві точки з обох сторін світлового кола;

повне паргелічне коло (або «‎коло несправжніх сонць») – біле кільце з центром у точці зеніту, яке проходить через Сонце паралельно горизонту.

Дуги та ореоли викликані мільйонами крихітних, ідеально розташованих кристалів льоду у верхніх шарах атмосфери Землі, які часто супроводжують тонкі перисті хмари.

«Якщо вітри там дуже однорідні, кристали шестикутної форми вирівнюються, що дозволяє сонячному світлу, що заломлюється крізь них, поєднуватися, утворюючи дуги та кола сонячного світла», – каже Фіцсіммонс.

Повне паргелічне коло – дуже рідкісне явище, оскільки вимагає принаймні п’яти внутрішніх відображень від мільйонів окремих кристалів льоду, які одночасно потрапляють на сонячні промені.

За даними Spaceweather.com, знімки також можуть містити ознаки обмеженого гало та супралатеральної дуги, які утворюють так звані «повіки» над і під 22-градусним гало.

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Ще один надзвичайний знімок зробив фотограф із Фінляндії 30 травня, зафіксувавши райдужне кільце світла, відоме під назвою «‎пилкова корона». Такі кільця утворюються через дифракцію світла на зернах пилку, що перебувають у повітрі.

Крихітні кристали льоду в атмосфері можуть створювати й інші оптичні явища: наприклад, полярні стратосферні хмари, що сяють; веселку в Арктиці чи нічні сяючі хмари (або сріблясті хмари), які стануть більш помітними для людського ока у Північній півкулі протягом червня та липня.