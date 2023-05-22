SpaceX запустила до МКС другу приватну пілотовану місію Axiom Space

О 00:37 за Київським часом із Космічного центру Кеннеді вирушила до космосу ракета SpaceX Falcon 9 у рамках другої приватної місії Axiom Space. Космічна капсула Crew Dragon з 4 астронавтами на борту успішно відокремилася від розгінного блоку ракети через 12 хвилин після старту.

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22 травня о 16:16 за Київським часом у рамках місії Ax-2 капсула Crew Dragon має зістикуватися з МКС. А через 8 днів вона має відстикуватися від станції та повернути 4 астронавтів на Землю.

Місію Ax-2 очолює Пеггі Уітсон, колишній астронавт NASA, яка є рекордсменом США за найтривалішим сумарним часом перебування в космосі — 665 днів. В цей час вона є директором з пілотованих космічних польотів в Axiom Space. Компанію Пеггі Уітсон складають пілот Джон Шоффнер і два фахівці з Саудівської Аравії: Алі Алкарні та Райана Барнауї. Алькарні та Барнауї – другий і третій громадяни Саудівської Аравії, що вирушили в космос. При цьому Барнаві — перша жінка-астронавт із цієї країни.

Планувалося, що астронавти проведуть на борту МКС понад 20 експериментів із різних тем, від наук про життя до виробництва у космосі. Axiom має власні завдання з відпрацювання технологій для розробки комерційних модулів, які компанія надалі планує додати до МКС. Однак у щільний графік наукових робіт та досліджень довелося внести корективи. Річ у тім, що спочатку місія була розрахована на 10 днів на борту МКС. Але через затримку запуску Falcon Heavy фахівці Axiom Space та NASA погодилися скоротити місію на 2 дні, щоб вписати її у переповнений графік місій на станції.

Цього року SpaceX планує запустити ще три пілотовані місії: місію Crew-7 для NASA, приватну місію Polaris Dawn та місію Axiom Ax-3, яка орієнтовно запланована на кінець цього року.

Джерело: spacenews