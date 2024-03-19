Спіноф «Дюни» чи нова гра Remedy? Нову документалку про підрозділ СБУ «Білий вовк» відзняли у Федеральному Бюро Контролю

Підрозділ «Білий вовк», що входить до складу Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України, на цей час вже знищив на фронті понад 800 одиниць російської техніки. Щоб українці могли більше дізнатися про цей підрозділ, СБУ підготувала документальний фільм.

«Білий вовк» складається із добровольців-патріотів, які з початком повномасштабного вторгнення увійшли до ЦСО «А» СБУ. З того часу учасники підрозділу брали участь в операціях з оборони Київщини, звільнення територій Харківської, Запорізької, Донецької областей та Херсона. «Білий вовк» особливо відзначився під час звільнення Ізюмщини. Перед тим, як туди заходили Сили оборони, бійці підрозділу, по суті, спалили ворожий бронекулак.

За словами голови СБУ Василя Малюка, чимало бійців підрозділу отримали державні нагороди за свою мужність.

«Найяскравішим результатом «Білого вовку» є кількість знищеної техніки ворога: щонайменше 800 одиниць з початку повномасштабної агресії. І це не все. Вони також знищили близько 300 об’єктів, таких як фортифікаційні споруди, склади, вогневі позиції», – підкреслює керівник ЦСО «А» СБУ Євгеній Хмара.

За словами командира підрозділу «Білий вовк» Олега Ємеця, тільки на Харківщині «вовки» спалили понад 50 російських танків. Це послабило оборону противника і дозволило ЗСУ з мінімальними втратами і дуже швидко звільнити території.

Бізнес англійська. Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси. Інформація про курс

Він додав, що «Білий вовк» спеціалізується на роботі з безпілотниками, одним із перших поєднавши їхню розвідувальну та ударну функції. Відтоді підрозділ зосередився на навчанні та розвитку таких військових професій, як пілоти, штурмани, стрілки-навідники й інженери-сапери.

У фільмі «СБУ: спецпризначенці перемоги» бійці «Білого вовку» розповіли чимало прикладів бойової роботи, зокрема й про те, як один екіпаж уразив за ніч 13 одиниць ворожої техніки. Також поділилися емоціями про втрату побратима Олександра Енгеля (позивний «Боцман») на Харківщині й про особисту мотивацію боротися до Перемоги.

Фільм «СБУ: спецпризначенці перемоги» створено компанією «Український продюсерський хаб» (UpHub) за сприяння Міністерства культури України. Режисер стрічки – Артур Лерман.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!