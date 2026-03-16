Starlink офіційно запустився в країні, де за нього садили до в'язниці

Інтернет Starlink офіційно запрацював в Ніуе — маленькій острівній державі в Тихому океані із населенням на 1600 людей. Однак найцікавіше в цій новині те, що ще недавно за використання супутникового сервісу Ілона Маска в цій країні можна було потрапити за ґрати.





Про запуск стало відомо з короткого допису в офіційному акаунті Starlink і, якщо не згадувати передісторію, він мало кого зацікавить. Ще у 2024 році влада Ніуе звернулась до SpaceX із проханням ввести географічні обмеження для свого острова, а для користувачів та операторів запровадили покарання.





З огляду на місцевий Закон про зв’язок, порушникам загрожують штрафи до 200 новозеландських доларів, позбавлення волі терміном до 3-х місяців — або ж і те, і інше одночасно. Невідомо, чому влада переглянула власні погляди. Станом на середину 2025 року в Ніуе фіксувалось близько 50 незаконних терміналів, однак про реальні випадки покарання інформації немає.

Starlink — це глобальна система супутникового інтернету, що забезпечує високошвидкісний широкосмуговий доступ до інтернету в будь-якій точці світу. Мережа працює через тисячі супутників на низькій орбіті, забезпечуючи низьку затримку зв’язку, що ідеально підходить для важкодоступних місць. На грудень 2025 року компанія мала понад 9000 супутників на орбіті і звітувала про 9 млн активних клієнтів й роботу на 155 ринках.