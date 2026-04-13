За даними NetBlocks, загальнонаціональне відключення інтернету в Ірані триває вже понад 1000 годин. Власників терміналів Starlink активно розшукують по всій країні, погрожуючи смертною карою.





Блокування посилилось з 28 лютого після початку спільних атак США та Ізраїлю по Ірану. За словами одного з дослідників у коментарі IranWire в січні цього року, мережу Starlink в країні блокують військовими засобами пригнічення. Відповідно до законодавства, прийнятого в цьому році, власникам терміналів Starlink загрожує смертна кара.

Іран у розпал протистояння зі США та Ізраїлем погрожував атаками по інфраструктурі компаній OpenAI, NVIDIA, Apple, Microsoft та Google. За даними NetBlocks, блокування інтернету в Ірані триває понад 43 дні, а трафік залишається на рівні 1%. Це відключення одне з найдовших в історії країни. У 2011 році в Лівії на тлі “арабської весни” відключення інтернету тривало пів року.

⌛️ Network data show #Iran‘s internet blackout is now in its 44th day, continuing in its seventh week past the 1032 hour mark. The human and economic impacts of the extended censorship measure continue to pile up, breaking global records for shutdowns in a connected society. pic.twitter.com/Fyigozx8wG — NetBlocks (@netblocks) April 12, 2026





Cloudflare Radar зафіксував майже миттєве падіння HTTP-трафіку в Ірані на 98% близько 7:00 ранку 28 лютого. Трафік в Тегерані, Фарсі, Ісфахані, Разаві-Хорасані та Альборзе обвалився одночасно.

Протягом усього періоду відключення невеликі обсяги трафіку та DNS-запитів продовжували проходити маршрутами IPv4. Cloudflare пояснює це системою білого списку. Вона підтримує доступ до мережі обмеженої кількості схвалених користувачів та внутрішніх сервісів.

За інформацією іранських державних ЗМІ, доступ здійснюється через Національну інформаційну мережу, давнішній проєкт внутрішньої мережі країни з доступом лише обмеженій кількості перевірених сайтів.

Майже повне відключення інтернету стало відповіддю влади на масові протести проти іранського режиму в січні. Хоча до 28 січня обмеження були дещо послаблені, вони продовжували діяти. Станом на 16 лютого, рівень трафіку складав лише 50% від рівня до блокування.

За словами міністра зв’язку Ірану Саттара Хашемі, відключення інтернету обходилось країні приблизно в $35,7 млн на день. Онлайн-продажі впали на 80%. Human Rights Watch називає це блокування порушенням ключових прав людини. Правозахисники попереджають, що людей позбавляють доступу до екстреної інформації під час активних бомбардувань.

Раніше ми писали, що Starlink офіційно запустився в країні, де за нього садили до в’язниці. “Київстар” під’єднає 12 млн українців до супутників Starlink у 2026 році.

Джерело: Tom’s Hardware