STEM is FEM: в Україні запустили безкоштовні онлайн-курси з IT для дівчат

Громадська організація STEM is FEM у партнерстві зі швейцарською освітньою організацією Empowerment Lab та за підтримки Oracle запустила безкоштовні онлайн IT-курси для дівчат 12-16 років.

Наразі триває набір вже на другий курс, який присвячений темі машинного навчання. На ньому Людмила Слава, інженерка машинного навчання та експертка з обробки природної мови, розповідатиме про The Beauty Robot of Tomorrow. Розпочнеться курс 16 серпня. Заявку можна подати за наступним посиланням.

За два дні інтенсиву учасниці прослухають наступні модулі:

Що таке машинне навчання

Основи Python

Аналіз даних за допомогою Python

Використання машинного навчання

Крім того триває набір на другий потік курсу App prototyping (Прототипування додатків). Спікерка Єва Тицька, UX/UI дизайнерка та front-end розробниця, розповість учасницям, як створюються e-commerce додатки. Зареєструватись на другий потік можна за цим посиланням.

Всього протягом двох місяців організатори проведуть 10 курсів. За цей час вони планують навчити 150 дівчат. Окрім двох вищезазначених курсів, учасниці матимуть змогу опанувати навички з теми Data-driven web app.

За словами організаторів, ці курси дозволять дівчатам здобути як soft skills, так і hard skills для подальшого розвитку в ІТ-сфері, де досі спостерігається дефіцит фахівчинь.

“Ми багато років працюємо над питанням гендерного паритету в cфері технологій. На жаль, навіть при всьому бажанні засновників та керівників IT-підприємств досягти гендерної рівності в своїх компаніях, кількість жінок серед розробників рідко перевищує 30-35%, – додає засновник STEM is FEM та технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв. На ринку просто немає такої кількості фахівчинь. Тож для нас важливо не тільки навчити дівчат програмуванню, а й привернути їхню увагу до технічних спеціальностей, мотивувати їх повʼязати своє життя із технологіями”.

Всього організатори обирають по 15 дівчат на кожен курс.

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Слідкувати за стартом наступних курсів та іншими проєктами STEM is FEM можна в Facebook.

Джерело: STEM is FEM