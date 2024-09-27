Стівен Спілберг обожнює комп’ютерні ігри, але геймпади для нього — табу

Легендарний режисер Стівен Спілберг виявився затятим геймером, який надає перевагу комп’ютерним іграм і не може грати з контролером. Про це розповів його син.
Захоплення Спілберга відеоіграми почалося ще на початку 1980-х років. Тоді він розповідав про миттєве задоволення, яке отримував від ігор на кшталт Donkey Kong і Tempest.
Син режисера, Макс Спілберг, який сам працює в ігровій індустрії, нещодавно розкрив деталі про ігрові вподобання свого батька. За його словами, саме Стівен прищепив йому любов до відеоігор.
«Він грає в ігри, він завзятий ПК-геймер, і це наша точка єднання», — поділився Макс.
Спілберг особливо полюбляє шутери, зокрема серію Call of Duty. Він часто просить сина порекомендувати нові ігри цього жанру. Цікаво, що режисер сам брав участь у створенні шутера Medal of Honor 1999 року, надихнувшись зніманнями фільму «Врятувати рядового Раяна».
Попри любов до ігор з кінематографічним сюжетом, Спілберг категорично відмовляється грати з контролером.
«Я не можу користуватися контролерами, тільки клавіатурою та мишею», — цитує його слова Макс Спілберг.
Стівен Спілберг також брав участь у розробці гри LMNO від Electronic Arts, яку згодом скасували, та долучився до створення Bloom Blox для Nintendo Wii, випущеної у 2008 році. Крім того, його ідея лягла в основу пригодницької гри The Dig, яка досі доступна в Steam.
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Джерело: Techspot
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