Стівен Спілберг обожнює комп’ютерні ігри, але геймпади для нього — табу

Легендарний режисер Стівен Спілберг виявився затятим геймером, який надає перевагу комп’ютерним іграм і не може грати з контролером. Про це розповів його син.

Захоплення Спілберга відеоіграми почалося ще на початку 1980-х років. Тоді він розповідав про миттєве задоволення, яке отримував від ігор на кшталт Donkey Kong і Tempest.

Син режисера, Макс Спілберг, який сам працює в ігровій індустрії, нещодавно розкрив деталі про ігрові вподобання свого батька. За його словами, саме Стівен прищепив йому любов до відеоігор.

«Він грає в ігри, він завзятий ПК-геймер, і це наша точка єднання», — поділився Макс.

Спілберг особливо полюбляє шутери, зокрема серію Call of Duty. Він часто просить сина порекомендувати нові ігри цього жанру. Цікаво, що режисер сам брав участь у створенні шутера Medal of Honor 1999 року, надихнувшись зніманнями фільму «Врятувати рядового Раяна».

Попри любов до ігор з кінематографічним сюжетом, Спілберг категорично відмовляється грати з контролером.

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«Я не можу користуватися контролерами, тільки клавіатурою та мишею», — цитує його слова Макс Спілберг.

Стівен Спілберг також брав участь у розробці гри LMNO від Electronic Arts, яку згодом скасували, та долучився до створення Bloom Blox для Nintendo Wii, випущеної у 2008 році. Крім того, його ідея лягла в основу пригодницької гри The Dig, яка досі доступна в Steam.

Джерело: Techspot