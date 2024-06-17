Стівен Спілберг кинув Apple Watch на землю, коли годинник помилково сповістив про падіння під час розмови — і дарма

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Стівен Спілберг мав годинник Apple Watch на руці, коли він виступав на фестивалі «Трібека» та святкував 50-річчя свого дебютного повнометражного фільму «Шугарлендський експрес» (The Sugarland Express). Розумний годинник помилково почав сповіщати його про падіння та пропонував натиснути кнопку SOS, чим завадив події. Спілберг просто кинув Apple Watch на землю.

«Я не збираюся натискати. Я заберу його пізніше», — сказав режисер жартома, щоб забрати годинник лише через кілька хвилин.

Зазвичай, коли Apple Watch надсилає помилкові попередження краще просто вимкнути їх. Стівен Спілберг мав намір забрати годинник пізніше, проте змушений був це зробити невдовзі — пристрій почав подавати сигнал лиха після того, як не отримав реакції власника.

Сповіщення про падіння було викликано функцією Fall Detection, яка була впроваджена в Apple Watch Series 4. Хоча цей сигнал кілька разів рятував життя власників, помилкові сповіщення іноді трапляються. Це може статися, коли годинник виявляє, що він швидко рухається, а потім раптово зупиняється. На щастя, компанія додала функцію, за допомогою якої користувач інформує, що йому не потрібно сповіщати екстрені служби. Однак під час якоїсь справи не завжди є можливість це зробити.

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Джерела: Variety, Wccftech

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