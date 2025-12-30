Стрес через нестачу грошей шкодить серцю людини більше, ніж хвороби

Брак грошей може бити по серцю сильніше, ніж чимало хвороб: ризик смерті зростає на 60%. Такі переживання небезпечніші за шкоду від цукру і холестерину, з’ясували вчені.

У клініці Майо дослідники проаналізували 300 тисяч ЕКГ, зроблених між 2018 і 2023 роками. Алгоритм на основі ШІ визначав “вік серця” — тобто, наскільки воно зношене, і цей показник не завжди збігається з віком у паспорті. Чим старіше один з найголовніших органів з погляду електрофізіології, тим більший ризик хвороб і смерті.

На основі кардіологічних даних виокремили дев’ять соціальних факторів, які “тиснуть” на людину. Серед них згадали житлові умови, доступ до їжі, транспорт, освіту та рівень стресу. Виявилося, що серцю завдає найбільше шкоди переживання через фінанси. Такий тип стресу випередив навіть класичні причини серцевих проблем, як-от погане харчування.

За два роки спостережень з’ясувалося: люди з фінансовими труднощами мали на 60% більший ризик смерті, навіть якщо враховувати інші хвороби. Для порівняння, перенесений серцевий напад у цьому ж аналізі був пов’язаний лише з 10% зростанням смертності. Нестабільне житло збільшувало ризик на 18%, а брак їжі став другим найнебезпечнішим фактором після грошей.

Модель ШІ навчали на понад 775 тисячах ЕКГ, щоб виявити тонкі електричні зміни, пов’язані з довготривалими пошкодженнями серця. Серед суто медичних діагнозів найбільший вплив мали високий тиск, діабет і серцева недостатність. Водночас загалом соціальні умови пояснювали старіння серця краще, ніж харчування або історія хвороб.

Дослідники помітили різницю між учасниками: у темношкірих людей серце старіло швидше, ніж у білих, навіть з урахуванням хвороб. Це показує, що соціальна та расова нерівність прямо впливає на організм.

“Якщо ми хочемо, щоб люди жили довше, щасливіше та здоровіше, то так: дієта, фізичні вправи та все інше відіграють свою роль”, — пояснюють автори дослідження.

У попередньому дослідженні з’ясувалося, що інтенсивні фізичні вправи насправді не погіршують стан серця через значні навантаження. Тож один з ключів гарного почуття це активність, яка тісно пов’язана зі збільшенням тривалості життя.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Vice