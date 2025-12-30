Новини Наука та космос 30.12.2025 comment views icon

Стрес через нестачу грошей шкодить серцю людини більше, ніж хвороби

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Брак грошей може бити по серцю сильніше, ніж чимало хвороб: ризик смерті зростає на 60%. Такі переживання небезпечніші за шкоду від цукру і холестерину, з’ясували вчені.

У клініці Майо дослідники проаналізували 300 тисяч ЕКГ, зроблених між 2018 і 2023 роками. Алгоритм на основі ШІ визначав “вік серця” — тобто, наскільки воно зношене, і цей показник не завжди збігається з віком у паспорті. Чим старіше один з найголовніших органів з погляду електрофізіології, тим більший ризик хвороб і смерті.

На основі кардіологічних даних виокремили дев’ять соціальних факторів, які “тиснуть” на людину. Серед них згадали житлові умови, доступ до їжі, транспорт, освіту та рівень стресу. Виявилося, що серцю завдає найбільше шкоди переживання через фінанси. Такий тип стресу випередив навіть класичні причини серцевих проблем, як-от погане харчування.

Стрес через нестачу грошей шкодить серцю людини більше, ніж хвороби
Ілюстративне фото / Depositphotos

За два роки спостережень з’ясувалося: люди з фінансовими труднощами мали на 60% більший ризик смерті, навіть якщо враховувати інші хвороби. Для порівняння, перенесений серцевий напад у цьому ж аналізі був пов’язаний лише з 10% зростанням смертності. Нестабільне житло збільшувало ризик на 18%, а брак їжі став другим найнебезпечнішим фактором після грошей.

Модель ШІ навчали на понад 775 тисячах ЕКГ, щоб виявити тонкі електричні зміни, пов’язані з довготривалими пошкодженнями серця. Серед суто медичних діагнозів найбільший вплив мали високий тиск, діабет і серцева недостатність. Водночас загалом соціальні умови пояснювали старіння серця краще, ніж харчування або історія хвороб.

Дослідники помітили різницю між учасниками: у темношкірих людей серце старіло швидше, ніж у білих, навіть з урахуванням хвороб. Це показує, що соціальна та расова нерівність прямо впливає на організм.

“Якщо ми хочемо, щоб люди жили довше, щасливіше та здоровіше, то так: дієта, фізичні вправи та все інше відіграють свою роль”, — пояснюють автори дослідження.

У попередньому дослідженні з’ясувалося, що  інтенсивні фізичні вправи насправді не погіршують стан серця через значні навантаження. Тож один з ключів гарного почуття це активність, яка тісно пов’язана зі збільшенням тривалості життя.

Джерело: Vice

Популярні новини

arrow left
arrow right
Риб'ячий жир від злості: кислоти омега-3 на третину знижують агресивність
Користування соціальними мережами викликає СДУГ у дітей, — дослідження
Вчені: коли є вибір між фізичною активністю та довшим сном — поспіть
Аналітики: Cyberpunk 2 вийде у 2030 році з бюджетом $417 млн, нове DLC Witcher 3 та Witcher 4 набагато ближчі
Криптовалютна біржа Toobit проводить кампанію-гру Christmas Trading Showdown з призовим фондом 1 млн USDT
Вчені пояснили, чому люди повторно ухвалюють ті самі хибні рішення
Лінійка ноутбуків HP на нових Intel Panther Lake та AMD Ryzen AI: основні характеристики напередодні CES 2026
Найбільші кінопровали 2025 року: "Білосніжка", "Арес" і компанія принесли студіям збитки на $900 млн
ФБР обіцяє $5 млн винагороди за айтівців із КНДР, які викрали $900 тис. у криптовалютах
Автомобіль року 2026: огляд моделей-претендентів третього етапу
Плавність рухів: утиліта ShaderBeam імітує ЕПТ-екран на моніторах з високою частотою оновлення
Epic Games Store віддає інді-головоломку про редагування реальності з рейтингом 94%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати