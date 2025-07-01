Вчені знайшли «вимикач холестерину» — це може врятувати мільйони життів

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Американські дослідники з Техаського університету в Арлінгтоні виявили фермент IDO1, який під час запалення призводить до порушення переробки холестерину макрофагами.

Дезактивація цього ферменту відновлює здатність клітин імунної системи — макрофагів поглинати холестерин, запобігаючи ризику подальшого розвитку серцевих захворювань, діабету, онкології та інших хвороб. Це відкриття може стати значним кроком до нових методів лікування, які захистять мільйони людей.

«Ми виявили, що блокуючи фермент IDO1, ми можемо контролювати запалення в імунних клітинах, які називають макрофагами. Запалення пов’язане з багатьма станами — від хвороб серця до раку, діабету та недоумства. Краще розуміючи IDO1 і те, як його блокувати, ми маємо можливість краще контролювати запалення та відновлювати правильну обробку холестерину, зупиняючи багато цих захворювань на їхньому шляху», — пояснює провідний автор дослідження, професор хімії Субхрангсу Мандал.

Хронічне запалення, спричинене стресом, травмою чи інфекцією, може пошкодити клітини та порушити баланс організму. У ці моменти макрофаги важко поглинають холестерин, що підвищує ризик серйозних захворювань.

Дослідники встановили, що під час запалення активізується фермент IDO1 і починає виробляти молекулу кінуренін, яка заважає переробці холестерину всередині макрофагів. Після блокування IDO1 макрофаги швидко відновили здатність переробляти холестерин. Окрім цього науковці дізнались, що такий фермент як, синтаза оксиду азоту, значно посилює активність IDO1.

«Ці результати важливі, оскільки ми знаємо, що занадто велике накопичення холестерину в макрофагах може призвести до закупорки артерій, хвороб серця та багатьох інших захворювань. Розуміння того, як запобігти запаленню, що впливає на регуляцію холестерину, може призвести до нових методів лікування таких захворювань, як хвороби серця, діабет, рак та інші», — наголошує Субхрангсу Мандал.

Далі дослідницька група планує глибше вивчити, як IDO1 взаємодіє з регуляцією холестерину та чи відіграють роль інші ферменти. Якщо вони зможуть знайти безпечний спосіб блокувати IDO1, це може відкрити двері для ефективніших ліків для профілактики захворювань, пов’язаних із запаленням.

Результати дослідження опубліковані у журналі ACS

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Джерело: SciTechDaily