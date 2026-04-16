Платформа YouTube готує масштабне оновлення інструментів “Цифрового благополуччя”. Компанія почала тестування функції, яка дозволяє користувачам встановлювати ліміт на перегляд коротких відео Shorts у “нуль хвилин”, що фактично означає повне відключення стрічки.





Нова опція спрямована на боротьбу з безконтрольним споживанням контенту, відомим як “думскролінг”. Коли ліміт встановлено на нуль, вкладка Shorts та всі відповідні блоки на головній сторінці додатка стають недоступними або приховуються за спеціальним попередженням.

У Google зазначають, що це рішення стало відповіддю на запит аудиторії, яка прагне краще контролювати свій час. Багато користувачів скаржилися, що алгоритми Shorts надто сильно затягують, відволікаючи від роботи або перегляду довгих освітніх роликів.

На відміну від звичайних нагадувань про необхідність зробити перерву, режим “нуль хвилин” діє більш суворо. Щоб повернути доступ до стрічки, користувачеві доведеться зайти в глибокі налаштування акаунта, що створює додатковий бар’єр для імпульсивного перегляду.





Окрім блокування самої стрічки, функція дозволяє вимкнути всі сповіщення, пов’язані з форматом Shorts. Це має допомогти творцям контенту та професіоналам зосередитися на основній діяльності, не відволікаючись на короткі розважальні відео.

Експерти з інтерфейсів вважають цей крок нетиповим для сучасної індустрії, де сервіси зазвичай борються за кожну секунду уваги. Проте такий підхід може зміцнити репутацію YouTube як відповідальної платформи, що піклується про ментальне здоров’я своїх клієнтів.

Функція наразі розгортається серед обмеженої кількості користувачів у межах бета-тестування. Очікується, що можливість “обнулити” Shorts з’явиться в стабільних версіях додатка для iOS та Android вже найближчими місяцями.

Користувачі, які вже випробували нововведення, відзначають позитивний вплив на продуктивність. Можливість “очистити” інтерфейс від швидкого дофамінового контенту дозволяє краще фокусуватися на цільових пошукових запитах та тривалих відео.

Джерело: The Verge