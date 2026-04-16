

Радикальний детокс: YouTube впроваджує можливість повного блокування стрічки Shorts

YouTube дозволить повністю вимикати стрічку Shorts / The Verge
Платформа YouTube готує масштабне оновлення інструментів “Цифрового благополуччя”. Компанія почала тестування функції, яка дозволяє користувачам встановлювати ліміт на перегляд коротких відео Shorts у “нуль хвилин”, що фактично означає повне відключення стрічки.


Нова опція спрямована на боротьбу з безконтрольним споживанням контенту, відомим як “думскролінг”. Коли ліміт встановлено на нуль, вкладка Shorts та всі відповідні блоки на головній сторінці додатка стають недоступними або приховуються за спеціальним попередженням.

У Google зазначають, що це рішення стало відповіддю на запит аудиторії, яка прагне краще контролювати свій час. Багато користувачів скаржилися, що алгоритми Shorts надто сильно затягують, відволікаючи від роботи або перегляду довгих освітніх роликів.

На відміну від звичайних нагадувань про необхідність зробити перерву, режим “нуль хвилин” діє більш суворо. Щоб повернути доступ до стрічки, користувачеві доведеться зайти в глибокі налаштування акаунта, що створює додатковий бар’єр для імпульсивного перегляду.


Окрім блокування самої стрічки, функція дозволяє вимкнути всі сповіщення, пов’язані з форматом Shorts. Це має допомогти творцям контенту та професіоналам зосередитися на основній діяльності, не відволікаючись на короткі розважальні відео.

Експерти з інтерфейсів вважають цей крок нетиповим для сучасної індустрії, де сервіси зазвичай борються за кожну секунду уваги. Проте такий підхід може зміцнити репутацію YouTube як відповідальної платформи, що піклується про ментальне здоров’я своїх клієнтів.

Функція наразі розгортається серед обмеженої кількості користувачів у межах бета-тестування. Очікується, що можливість “обнулити” Shorts з’явиться в стабільних версіях додатка для iOS та Android вже найближчими місяцями.

Користувачі, які вже випробували нововведення, відзначають позитивний вплив на продуктивність. Можливість “очистити” інтерфейс від швидкого дофамінового контенту дозволяє краще фокусуватися на цільових пошукових запитах та тривалих відео.

Камера більше не потрібна: YouTube запускає ШІ-аватари для Shorts

Джерело: The Verge

Популярні новини

arrow left
arrow right
Цифровий контроль: ЄС впроваджує додаток для перевірки віку, що може змінити весь інтернет
YouTube запустив ШІ-резюме до відео на головній сторінці
Аналогові "очі" для безпілотних авто: новий сенсор EyeDAR розміром з апельсин знищує "сліпі зони"
YouTube запускає на телевізорах 30-секундну рекламу без пропуску
Yamaha випускає перший у світі скутер з подушкою безпеки
Камера більше не потрібна: YouTube запускає ШІ-аватари для Shorts
A24 показала перший трейлер Backrooms: горору родом із YouTube
Фолк-музикант стала мішенню для ШІ-підробок і тролінгу авторських прав: YouTube відмовчується
YouTube закрив коментарі та описи відео для людей із блокувальниками реклами
Нова ШІ-система виявляє 3 ознаки ризику ДТП за обличчям водія з точністю понад 90%
Файли у форматі відео: новий інструмент перетворює YouTube на безлімітне сховище
Microsoft видалила ключову інформацію про оновлення Windows 11/10, яке обов’язково треба встановити
В YouTube Music "зламалась" підписка Premium: люди платять гроші, а реклама не зникає
Meta та YouTube зобов'язали виплатити $3 млн жінці, яка "підсіла" на додатки в дитинстві
YouTube має проблему з плейлистами, про яку ніхто не говорить
YouTube запустив тест "розширених" прев'ю для відео: 5-10 фрагментів замість перших секунд
Новий трейлер “Залаштунків”: Чіветель Еджіофор блукає у потойбіччі
Netflix змінює формат: у застосунку з’явиться вертикальна стрічка та "розумні" рекомендації
Встановити APK на Android стане складніше: Google посилює захист
Новий експеримент YouTube з рекламою: як остаточно роздратувати глядачів
Блогер обманув YouTube 3-хвилинним відео, яке насправді триває вдвічі довше
