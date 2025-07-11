Новини Наука та космос 11.07.2025 comment views icon

Таємничі піщані структури у морі біля Норвегії змінюють уявлення про геологію

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Таємничі піщані структури у морі біля Норвегії змінюють уявлення про геологію
Pixabay

Гігантські піщані структури на дні Північного моря роками спантеличували вчених. Наразі дослідникам вдалось дізнатись, що вони утворились внаслідок геологічного процесу, який до цього ніколи не спостерігався у таких масштабах.

Сейсмічні дані та зразки гірських пород із північної частини Північного моря, біля узбережжя Норвегії, свідчать, що піщані дюни завширшки у кілька кілометрів потонули багато мільйонів років тому і підняли на поверхню ще більш стародавній, менш щільний мул. Отримані результати можуть дозволити науковцям дізнатись більше стосовно варіантів поховання та зберігання CO₂.

Дослідники багато років знають про ці гігантські піщані кургани, однак досі не мали єдиної думки стосовно їхнього утворення. Висувались ідеї, що ці кургани утворились внаслідок зсувних відкладень, виштовхування пісковика знизу або продавлювання бруду крізь тендітну породу. 

Використовуючи тривимірний набір сейсмічних даних північної частини Північного моря та зразки гірських пород, науковці дослідили ці кургани та прилеглі райони. Вони виявили, що ці геологічні структури оточував стародавній розріджений рідкий бруд, що складався переважно з викопних залишків давніх мікроорганізмів.

Таємничі піщані структури у морі біля Норвегії змінюють уявлення про геологію
Модель утворення синкітів/Communications Earth and Environment

За хімічним складом ці кургани нагадували піски навколо, що зустрічаються у геологічних відкладеннях, які з’явились пізніше. У деяких місцях пагорби поєднувались з цими пісками через тріщини у породі. У зв’язку з цим дослідники припустили, що пагорби були утворені молодшими пісками, які поринули під стародавній, легший мул. Ці піски відрізняються від звичної геологічної картини відкладень, оскільки стародавні породи зазвичай залягають глибше за молодші відкладення.

«Це відкриття розкриває геологічний процес, який ми раніше не спостерігали у таких масштабах. Ми виявили структури, де щільний пісок поринув у легші відкладення, що спливли на поверхню, фактично перевернувши звичні шари, які ми очікували побачити, і створивши величезні пагорби на дні моря», — зазначає співавтор дослідження, геофізик із Манчестерського університету, Мадс Хуус. 

Землетруси або різкі перепади тиску могли призвести до того, що піски стали подібними до рідини, завдяки чому вони легко просучувались крізь тріщини у морському дні і прослизали під тверді ділянки мулу. Дослідники назвали ці піщані пагорби, що осідають на дні, «синкітами», а шари мулу, що підіймаються на поверхню — «флоатитами». 

Спочатку науковці досліджували ці пагорби у якості потенційного місця для зберігання CO₂. Однак перш ніж розпочати будь-які роботи зі зберігання вуглецю в цьому регіоні, вченим необхідно зрозуміти, наскільки добре і безпечно цей район може його утримувати.

Результати дослідження опубліковані у журналі Communications Earth and Environment

Джерело: LiveScience

Популярні новини

Фізик спростував Ейнштейна та розв’язав 120-річну загадку термодинаміки
ChatGPT захопив Tinder: на словах Іван Франко, на побаченні ніхто
Електротранспорт шалено «жере» енергію на холоді — вчені з’ясували, чому, і як з цим боротися
NFT-дроп від Snoop Dogg у Telegram розійшовся як гарячі пиріжки: $12 млн за 30 хвилин
Чи зручний для ремонту модульний Fairphone 6? iFixit перевірила
Радіатори з воском всередині краще охолоджують електроніку — протестовано у космосі
Чатбот Claude місяць керував «міні-магазином» — втратив $200, збожеволів і поїхав на бізнес-зустріч до Сімпсонів
Аналог «Іскандер‑М»: Україна вперше застосувала балістичну ракету «Сапсан» та розпочала серійне виробництво
Приховані витрати конкуренції всередині команди
ШІ проаналізував 100 000 галактик та уточнив п’ять космологічних параметрів
Дослідження: відеоігри знижують стрес — навіть ті, що мають сцени з насиллям
Серіал «Останні з нас» лишився без шоуранера та сценариста — Ніл Дракманн пішов, щоб зосередитись на іграх
Тисячі жителів Норвегії стали «мільйонерами» через помилку в коді держлотереї — виграші завищили в 10 000 разів
Вчені розкрили загадку гігантської холодної плями в Атлантичному океані
П’ятничний чат ITC: геймер без комп’ютера, керамічна «революція» та хмара проти даних
Криптомайнинг не помер: до 2032 року очікується середньорічне зростання на 7,8%
Україна створила власну КАБ — 500 кг, 60 км, відео випробування
Власник показав відеокарту AMD Radeon GeForce RTX 9070 XT — так, ви правильно прочитали
Розробник Amazon вже рік працює по 30 хвилин на день — через «дискримінацію» від колег з Індії
Вживані Switch 2 масово продають онлайн — але «забувають» уточнити про блокування
Глядачі обвалили рейтинг серіалу «Залізне серце» від Marvel до 32% на Rotten Tomatoes — ще до виходу перших епізодів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати