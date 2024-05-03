Таємничий об’єкт, що спостерігався вночі в українському небі, виявився другим ступенем ракети SpaceX Falcon 9

Травневе небо продовжує дивувати українців яскравими нічними видовищами. Невдовзі після спалаху суперболіда, цієї ночі над Києвом та деякими іншими регіонами можна було спостерігати нове незвичне явище.

Нічне небо прикрасило світле коло, що нагадувало око. В деяких випадках воно також мало два спіральні рукави, що розходилися від центральної частини кола. За даними каналу Alpha Centauri, таким чином виглядав другий ступінь носія SpaceX Falcon 9.

Слід зазначити, 2 травня SpaceX запустила ракету Falcon 9 з парою супутників Maxar Intelligence на замовлення компанії WorldView Legion. Старт відбувся з бази космічних сил Ванденберг, Каліфорнія, о 21:36 за Київським часом. А вже приблизно о 22:50 за Київським часом другий ступінь Falcon 9 знаходився саме там, де цей об’єкт спостерігали на небі — на північному заході.

Перші два супутники Maxar-1 призначені для спостереження за Землею. Кожен з них має потужні камери, здатні робити точні зображення невеликих об’єктів і особливостей на поверхні Землі. Вони забезпечують роздільну здатність 30 см. Всього компанія планує розгорнути парк з 6 таких супутників. Завдяки своїй високій роздільній здатності вони, як очікується, потроять здатність Maxar збирати високоякісні зображення та складати карти планети.

Місія із запуску супутників Maxar-1 стала 20-м польотом першого ступеня ракети-носія Falcon 9. Це був 44-й запуск SpaceX у 2024 році та 328-й запуск Falcon 9. Після відокремлення першого ступеня, приблизно через 8,5 хвилин після зльоту, він повернувся в посадкову зону 4 у Ванденбергу, що стало 303-ю посадкою ракети-носія SpaceX.

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Розгортання супутників пройшло успішно, вони почали приймати та надсилати сигнали.

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