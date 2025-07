Темне фентезі від творців The Witcher 3, трейлер Little Nightmares III і нова My Hero Academia — всі анонси з літнього шоукейсу Bandai Namco

Кадр з The Blood of Dawnwalker

В ніч на 3 липня Bandai Namco провела вже традиційний Summer Showcase з анонсами майбутніх ігор — більшість вийдуть вже цьогоріч, тоді як на такі релізи як The Blood of Dawnwalker чи нову My Hero Academia доведеться зачекати до 2026-го.

Що показали на Bandai Namco Summer Showcase?

Сюжетний трейлер The Blood of Dawnwalker

Вампірська RPG у жанрі темного фентезі The Blood of Dawnwalker — це дебютна гра команди Rebel Wolves, частина якої походить із CD Projekt Red і працювала над розробкою Witcher 3.

Сюжет переносить нас у середньовічну південну Європу 14 століття, де людство знаходиться на межі вимирання через нашестя вампірів та інших монстрів. Головний герой Коен має всього 30 днів на те, щоб врятувати свою родину, хоча в нього є свої переваги для боротьби: вдень він — звичайна людина, а вночі стає Світанковим Стражем з вампірськими здібностями.

Гра вийде у 2026 році на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Новий трейлер Little Nightmares III

Третя гра популярної серії інді-жахів Little Nightmares вперше підтримуватиме кооператив у форматі, як було зі Split Fiction і представить нових персонажів — Low та Alone (Низький та Одинокий), що намагатимуться знайти вихід із загадкового місця під назвою Ніде.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Little Nightmares 3 вийде 10 жовтня 2025 року на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch та Switch 2.

Анонсуючий трейлер Hero Academia All’s Justice

3D-файтинг My Hero Academia: One’s Justice — нова гра серії My Hero Academia за мотивами однойменної манги, яка запропонує насичений геймплей у знайомому всесвіті та персонажами.

Гра вийде на PS5, Xbox Series X/S та ПК, поки без дати виходу.

Анонс і перші кадри Code Vein 2

Code Vein II — продовження soulslike-екшену 2019 року, яке запропонує більш насичені бої та сюжет поряд із системою взаємодії з напарником на основі ШІ.

Дія відбувається в далекому майбутньому, де світ розвалюється на шматки, а останні люди та могутні істоти, яких називають Ревенантами, намагаються вижити. З’являється нова загроза — Луна Рапасіс, через яку багато Ревенантів втрачають контроль і перетворюються на страшних монстрів, відомих як Жахи. Гравець виступає у ролі Мисливця на привидів і має напарника на ім’я Лу — таємничу дівчину, яка може подорожувати в часі.

Гра вийде на PS5, Xbox Series X/S та ПК у 2026 році.

Геймплей Digimon Story Time Stranger

Рольова Digimon Story Time Stranger — це шоста за ліком гра в серії, дія якої відбувається у реальному (в Токіо) та цифровому світах. Гравець має вирощувати та тренувати різних Дігімонів, щоб врятувати обидва.

Нова гра збереже покрокові бої та запропонує до 450 видів Дігімонів з широкими можливостями налаштування. Реліз — 3 жовтня на PS5, Xbox Series X/S та ПК.

Решта анонсів:

Повний запис презентації Bandai Namco Summer Showcase