Перші кадри геймплею The Blood of Dawnwalker — бійня з вампірами в Карпатах від геймдиректора Witcher 3

Головні вороги в The Blood of Dawnwalker / Rebel Wolves

Колишні творці The Witcher показали геймплей The Blood of Dawnwalker, де квест перетворився зі звичайного дня в храмі на криваву бійню вночі.

Студія Rebel Wolves найбільше зосередилася на зміні навколишнього середовища залежно від часу доби. Щоб продемонструвати ключову механіку The Blood of Dawnwalker творці показали один і той самий квест у різний час. І тут одразу нагадаємо, що головний герой Коен вдень — звичайна людина, а вночі стає Світанковим Стражем з вампірськими здібностями і змушений вгамовувати жагу до крові.

Саме тому, поки світить сонце, він заходить до собору, спілкується зі священником і досліджує обряд із кривавим підтекстом. Начебто пересічна ситуація в RPG. Та щойно настає ніч, двері собору зачиняються — і Коену доводиться діяти інакше: лазити дахами, використовувати вампірські здібності та влаштувати бійню з босом-вампіром. Усе це — частина системи подвійного ігрового циклу. Хоча відео закінчується поразкою, гравці могли б натомість непомітно ходити та взагалі уникати бою.

Судячи з опису, більшість квестів мають щонайменше два варіанти проходження — денний і нічний. Проте й без цієї механіки сюжет залишається розгалуженим: на розвиток подій впливають попередні вибори, союзники й вороги, а також час, коли гравець вирішив узятись за завдання. Не менш важливо те, що ігровий час обмежений — всього 30 діб. Тож можна буде перепроходити ключові моменти неодноразово, якщо The Blood of Dawnwalker виправдає надії.

«Кожен квест — це складна структура з кількома можливими шляхами, що ведуть до кінцевої мети. Ми максимізуємо свободу та свободу гравця, пропонуючи вам наративну пісочницю для гри», — каже директор-дизайнер Даніель Садовскі.

Окремо Rebel Wolves показала меню характеристик, бонусів і магії — із нюансом: використання заклять коштує здоров’я. Як пояснює Даніель Садовскі, головному герою доведеться заплатити за те, що він діє проти правил реальності.

Розробники нагадали про сетинг: Європа 14 століття. Темні часи — епідемії та війни — ідеальний момент для того, аби вампіри вийшли з тіні та влаштували власний банкет. Головний герой Коен отримує вампірські здібності й кидається у гонитву за останнім шансом врятувати свою родину. Залишається питання: чи зможе він втриматися від спокуси, чи перетвориться на монстра, з яким сам же й мав боротися?

Загалом The Blood of Dawnwalker — однокористувацька рольова гра з відкритим світом, побудована на Unreal Engine 5. За словами розробників, вона створена з акцентом на сюжет, вибір і дослідження світу. Студія Rebel Wolves очолюється Конрадом Томашкевичем, колишнім директоро The Witcher 3, а над наративом працює Якуб Шамалек, який писав сценарії для CD Projekt. У команді також ветерани Shadow Warrior, Cyberpunk 2077, Thronebreaker.

Гра вийде 2026 року на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Джерело: Games Radar