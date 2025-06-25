Трейлер і 11 хвилин геймплею Little Nightmares 3 — дуже моторошний Карнавал, два нові персонажі і реліз у жовтні

Little Nightmares 3 / Bandai Namco & Supermassive Games

Little Nightmares 3 офіційно вийде у 2025 році разом з кооперативним режимом. Ще творці розщедрилися на другий трейлер і геймплей, де показали похмурий Карнавал, нових героїв і моторошних істот.

Bandai Namco та Supermassive Games запланували реліз на 10 жовтня. Новий трейлер починається з кадрів занедбаного Карнавалу — атракціони давно не працюють, але щось досі там рухається. На сцені зʼявляються нові персонажі — Low та Alone (Низький та Одинокий) — які намагаються знайти вихід із загадкового місця під назвою Ніде. Все виглядає знайомо для фанатів серії: гнітюча атмосфера, спотворені іграшки та дратівлива тиша.

Окрему увагу отримали вороги. Тепер це не лише живі ляльки — трейлер натякає на цукеркову фабрику, де за вами стежить Супервайзер, і пустельний Некрополь, який населяє Малюк Монстр.

У Little Nightmares 3 зʼявився повноцінний онлайн-кооператив

Вперше в серії гра підтримує кооператив у форматі, як було зі Split Fiction — завдяки Friend Pass другові не потрібно купувати гру, аби приєднатися. Кросплей підтримується в межах однієї сімʼї платформ (наприклад, PS4–PS5, Series X–Series S), але офлайн-кооперативу немає — грати на одному екрані не вийде.

Кожен головний герой має власний інструмент для взаємодії зі світом і розв’язання головоломок. Гравці можуть мінятися ролями, досліджуючи локації, що тягнуться від Карнавалу до промислових зон, і далі — в безмежну пітьму. Побачити трохи більше можна буде в 10-хвилинному геймплеї нижче.

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Передзамовлення Little Nightmares 3 і ремастер першої частини в подарунок

Little Nightmares 3 вже доступна для попереднього замовлення на ПК, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X|S. Для Switch і Switch 2 — відкриється пізніше. Усього доступно чотири видання:

Standard (₴1 207 / £34.99) — базова гра.

Deluxe (₴1 862 / £49.99) — гра + Expansion Pass з 2 додатковими розділами, костюми Ferryman і Residents.

Mirror (£74.99) — все з Deluxe + фігурка героїв (12 см), металевий футляр, артбук, цифровий і фізичний саундтрек, 5 наліпок, тематична коробка.

Spiral (£99.99) — все з Mirror + тримач для контролера у вигляді Нома (22 см), музична підставка й двостороння металева монета (4,5 см).

Усім, хто оформить передзамовлення, дістанеться набір костюмів Dark Six. А ще — Little Nightmares Enhanced Edition як бонус. Це ремастер першої гри з 4K, 60 FPS, трасуванням променів, оновленими візуальними ефектами та новими чекпоїнтами. На ПК, PS5 та Xbox Series у нього можна зіграти вже зараз.

Разом з тим розширення світу триває не лише в самій грі. Восени вийде роман про персонажа на ім’я Русе. Одночасно з релізом гри стартує комікс-серія «Little Nightmares: Descent to Nowhere» — вона вийде в чотирьох випусках до січня, де головний герой — новий персонаж Хаш. Окремим тизером показали й перші кадри покадрової анімації у світі гри. На відео — дівчинка отримує в подарунок ляльковий будиночок, але решта оповита таємницею.

Резюмуючи, Little Nightmares 3 вийде 10 жовтня 2025 року на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch та Switch 2. На платформах Nintendo передзамовлення стануть доступні пізніше, але причину не вказано.

Джерело: Comicbook