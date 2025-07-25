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Новини Технології 25.07.2025 comment views icon

Термоядерний стартап навчився робити золото зі ртуті вигідно й у великій кількості

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Андрій Русанов

Редактор новин

Термоядерний стартап навчився робити золото зі ртуті вигідно й у великій кількості
Ртуть і золото / Depositphotos

Алхімія перестала бути псевдонаукою — з неї пишуть наукові праці та пропонують технології. Це зробив можливим термоядерний синтез.

Стартап у сфері термоядерної енергетики стверджує, що навчився робити те, про що тисячоліттями мріяли алхіміки — перетворення інших металів на золото, повідомляє Financial Times. У науковій статті, опублікованій минулого тижня, Marathon Fusion пропонує використовувати нейтрони, що вивільняються в реакціях синтезу, для виробництва золота за допомогою процесу, відомого як ядерна трансмутація. Стаття ще не пройшла рецензування, але отримала позитивні відгуки деяких експертів галузі.

«На папері вона має чудовий вигляд, і всі, з ким я спілкувався, залишаються заінтригованими та схвильованими», — каже доктор Ахмед Діалло, фізик плазми з національної лабораторії Міністерства енергетики США.

Раніше вчені синтезували золото за допомогою прискорювачів частинок, але кількості були мізерними, а витрати надзвичайно високими. Цього року фізики з ЦЕРНу заявили, що спостерігали перетворення атомів свинцю на золото у Великому адронному колайдері.

Пропозиція Marathon полягає у тому, щоб ввести ізотоп ртуть-198 у репродуктивний шар та використовувати високоенергетичні нейтрони, котрі виникають у процесі синтеза, для перетворення його на ртуть-197 — нестабільний ізотоп, який потім протягом приблизно 64 годин розпадається до золота-197, єдиного стабільного ізотопу цього металу.
Винахідники стверджують, що майбутні термоядерні електростанції зможуть виробляти 5000 кг золота на рік на гігават електроенергії, без зменшення вихідної потужності або інших ускладнень виробництва електроенергії. За актуальними зараз цінами, ця кількість золота коштуватиме приблизно стільки ж, скільки й вироблена електроенергія, що потенційно подвоїть дохід станцій.

Складність полягає в тому, що присутність інших ізотопів ртуті, ймовірно, призведе до утворення нестабільних ізотопів золота поряд із золотом-197. Це означає, що метал може бути частково радіоактивним, отже, золото доведеться зберігати від 14 до 18 років, щоб його можна було вважати повністю безпечним.

Дослідники покращили видобуток золота зі старої електроніки

Компанія Marathon була заснована у 2023 році виконавчим директором Кайлом Шиллером та технічним директором Адамом Рутковським з метою розв’язання технічних проблем будівництва термоядерних електростанцій. Наразі у стартапі працює 12 штатних співробітників, він залучив $5,9 млн інвестицій та близько $4 млн грантів уряду США. Початково команда працювала над підвищенням ефективності системи спалювання палива на термоядерній електростанції, і почала розглядати можливості ядерної трансмутації на початку цього року, сказав Рутковський.

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