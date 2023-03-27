Toshiba викуплено за $15,3 млрд консорціумом компаній Japan Industrial Partners

Компанія Toshiba прийняла пропозицію про викуп від консорціуму на чолі з Japan Industrial Partners (JIP), яке зробить японський технологічний гігант приватним. Угоду було схвалено радою директорів Toshiba. Компанію придбано за $15,3 млрд ($35,43 за акцію). Вартість акцій Toshiba впала більш ніж на 11% за останній рік, але після повідомлення про продаж зросла приблизно на 4,2%.

Легендарна історія Toshiba походить з кінця 1800-х років. Багато десятків років компанія мала репутацію виробника якісної електроніки. У 2015 році Toshiba зіштовхнулася зі значними фінансовими труднощами.

Японський технічний гігант робив спроби виправити ситуацію. Було скорочено 8000 робочих місць, деякі підрозділи було продано. Виробництво датчиків камер пішло до Sony, бізнес телевізорів викупила Hisense. Toshiba позбулася бізнесу чипів пам’яті та офіційно пішла з ринку ПК.

Джерела Reuters повідомляють, що близько 20 японських компаній, включаючи Chubu Electric Power та виробника чипів Rohm, планують взяти участь у викупі Toshiba. У разі успішного завершення угода стане третім за розміром злиттям/поглинанням у світі цього року.

Заявка JIP була єдиною повною пропозицією, отриманою протягом одного року тривалості конкурентного аукціону Toshiba. Компанія відібрала вісім пропозицій у першій хвилі разом із двома пропозиціями про об’єднання капіталу, але, згідно з джерелами, лише чотири пропозиції пройшли до другого раунду. JIP має подати тендерну пропозицію наприкінці липня