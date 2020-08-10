Toshiba окончательно ушла с рынка ПК и ноутбуков





Японская компания Toshiba, являющаяся одним из старейших производителей персональных компьютеров, официально покинула этот рынок. На рынке ПК Toshiba присутствовала более 35 лет — с 1985 года.

В последние годы Toshiba активно избавляется от своих активов, чтобы выйти из затруднительного финансового положения. Проблемы возникли после банкротства дочерней компании Westinghouse Electric, специализирующейся на ядерной энергетике. В сентябре 2017 года японский гигант продал свое невероятно прибыльное и успешное полупроводниковое подразделение консорциуму с участием Bain Capital, SK Hynix и Apple, за $18 млрд.

В ноябре 2017-го Toshiba также решила продать бизнес по выпуску телевизоров китайцам за $113,6 млн. В июне 2018 года компания заключила сделку с Sharp. Последняя получила 80,1% дочернего предприятия Toshiba Client Solutions, выпускающего ПК. Теперь же Sharp, которая принадлежит тайваньской компании Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry), являющейся основным производственным партнером Apple, воспользовалась своим правом колл-опциона и выкупила у Toshiba оставшуюся долю в размере 19,9%. Отныне Sharp — единоличный владелец бизнеса по производству ПК Toshiba. Напомним, в январе 2019 года Toshiba Client Solutions была переименована в Dynabook Inc. Выпуск продукции под брендом Dynabook продолжится, но Toshiba больше никакого отношения к ней иметь не будет.

Источник: Toshiba