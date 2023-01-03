Новини

Трансляція великої презентації Acer на CES 2023 почнеться о 19:00 — на стрімі розіграють ігровий монітор Acer Nitro VG270 та мініхолодильник Predator

Трансляція великої презентації Acer на CES 2023 почнеться о 19:00 — на стрімі розіграють ігровий монітор Acer Nitro VG270 та мініхолодильник Predator

Сьогодні ввечері Acer проведе трансляцію #nextatacer, присвячену останнім інноваціям компанії в сфері комп’ютерної техніки, пристроїв тощо. Компанія обіцяє розповісти про нові пристрої і технології Acer та Predator Gaming.

Допомагаємо

Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Серед глядачів трансляції будуть розіграні десять фірмових призів:

  • Один ігровий монітор Acer Nitro VG270
  • Один ексклюзивний мініхолодильник Predator
  • Три плюшеві іграшки Predator Buddy
  • П’ять фірмових шапок Predator

Трансляція #nextatacer розпочнеться 3 січня 2023 року о 19:00 за Київським часом. Щоб взяти участь у розіграші призів, необхідно виконати наступні умови:

Курс
БІЗНЕС-АНАЛІТИК В IT
Опануйте професію бізнес-аналітика в ІТ та заробляйте від $700 на початку кар’єри.
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
analiticIT
  1. Бути підписником YouTube-каналу Acer Ukraine
  2. Написати в чаті під час трансляції #ХочуПризAcer

Виконавши ці дії та переглянувши трансляцію, залишиться лише очікувати результатів розіграшу. Визначення переможців відбудеться 5 січня 2023 року. Список переможців та посилання на відеозапис розіграшу буде опубліковано в коментарях під трансляцією #nextatacer.

Також виграти призи можна буде і під час самої трансляції. Автори найцікавіших коментарів в онлайн чаті про саму трансляцію або продукцію компанії Acer матимуть можливість отримати фірмову шапку Predator та плюшеву іграшку Predator Buddy. Визначення переможців відбудеться наприкінці ефіру.


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати