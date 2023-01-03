Трансляція великої презентації Acer на CES 2023 почнеться о 19:00 — на стрімі розіграють ігровий монітор Acer Nitro VG270 та мініхолодильник Predator

Сьогодні ввечері Acer проведе трансляцію #nextatacer, присвячену останнім інноваціям компанії в сфері комп’ютерної техніки, пристроїв тощо. Компанія обіцяє розповісти про нові пристрої і технології Acer та Predator Gaming.
Серед глядачів трансляції будуть розіграні десять фірмових призів:
- Один ігровий монітор Acer Nitro VG270
- Один ексклюзивний мініхолодильник Predator
- Три плюшеві іграшки Predator Buddy
- П’ять фірмових шапок Predator
Трансляція #nextatacer розпочнеться 3 січня 2023 року о 19:00 за Київським часом. Щоб взяти участь у розіграші призів, необхідно виконати наступні умови:
- Бути підписником YouTube-каналу Acer Ukraine
- Написати в чаті під час трансляції #ХочуПризAcer
Виконавши ці дії та переглянувши трансляцію, залишиться лише очікувати результатів розіграшу. Визначення переможців відбудеться 5 січня 2023 року. Список переможців та посилання на відеозапис розіграшу буде опубліковано в коментарях під трансляцією #nextatacer.
Також виграти призи можна буде і під час самої трансляції. Автори найцікавіших коментарів в онлайн чаті про саму трансляцію або продукцію компанії Acer матимуть можливість отримати фірмову шапку Predator та плюшеву іграшку Predator Buddy. Визначення переможців відбудеться наприкінці ефіру.