Трансляція великої презентації Acer на CES 2023 почнеться о 19:00 — на стрімі розіграють ігровий монітор Acer Nitro VG270 та мініхолодильник Predator

Сьогодні ввечері Acer проведе трансляцію #nextatacer, присвячену останнім інноваціям компанії в сфері комп’ютерної техніки, пристроїв тощо. Компанія обіцяє розповісти про нові пристрої і технології Acer та Predator Gaming.

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Серед глядачів трансляції будуть розіграні десять фірмових призів:

Один ігровий монітор Acer Nitro VG270

Один ексклюзивний мініхолодильник Predator

Три плюшеві іграшки Predator Buddy

П’ять фірмових шапок Predator

Трансляція #nextatacer розпочнеться 3 січня 2023 року о 19:00 за Київським часом. Щоб взяти участь у розіграші призів, необхідно виконати наступні умови:

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Бути підписником YouTube-каналу Acer Ukraine Написати в чаті під час трансляції #ХочуПризAcer

Виконавши ці дії та переглянувши трансляцію, залишиться лише очікувати результатів розіграшу. Визначення переможців відбудеться 5 січня 2023 року. Список переможців та посилання на відеозапис розіграшу буде опубліковано в коментарях під трансляцією #nextatacer.

Також виграти призи можна буде і під час самої трансляції. Автори найцікавіших коментарів в онлайн чаті про саму трансляцію або продукцію компанії Acer матимуть можливість отримати фірмову шапку Predator та плюшеву іграшку Predator Buddy. Визначення переможців відбудеться наприкінці ефіру.