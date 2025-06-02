Цей матеріал буквально живий — альтернатива пластику з грибів

Empa

Розділ Технології виходить за підтримки

Дослідники зі швейцарської компанії Empa створили схожий на пластик матеріал з міцелію грибів, який залишається живим, біорозкладається і навіть їстівний.

Дослідники переробили волокна міцелію гриба розщепки звичайної (Schizophyllum commune) у рідку суміш, не вбивши при цьому спори і не порушивши їхні біологічні функції. Отриманий рідкий матеріал має назву живих волокнистих дисперсій. Йому можна придавати велику кількість форм.

Перероблений міцелій також використовує усі допоможні речовини, які виробляються грибами, тоді як інші біоматеріали можуть просто використовувати основні клітини грибів. В процесі розвитку відповідного гриба з роздільними жабрами дослідники стимулювали зростання двох видів молекул — полісахариду шизофіллану та гідрофобіну. Ці молекули відіграють ключову роль у наданні матеріалу його привабливих властивостей.

За словами дослідників, матеріал можна використовувати для створення тонких плівок з надзвичайно високою міцністю на розрив. На думку дослідників, з такого матеріалу можна виготовляти мішки для компосту, які розкладатимуться природним чином, а також у надтонких батареях, що біорозкладаються.

Цей матеріал також непогано продемонстрував себе у якості емульгатора. Емульгатори важливі у виробництві продуктів харчування та косметики, їх можна знайти скрізь, від морозива до шампуню. Він також абсолютно не токсичний і його можна їсти.

Біоматеріали на основі грибів могли б стати альтернативою пластику та створювати одяг, здатний відновлюватися. Матеріали, що поєднують у собі натуральне та синтетичне, мають масу переваг. Дослідники сподіваються з часом знайти дедалі більше практичних застосувань.

Тут також є потенціал для безлічі майбутніх досліджень, оскільки команда вважає, що підхід, що використовується тут, можна модифікувати для виробництва матеріалів з іншими специфічними властивостями, наприклад, для виробництва матеріалів за запитом.

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Результати дослідження опубліковані у журналі Advanced Materials

Джерело: ScienceAlert

Розділ Технології виходить за підтримки

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