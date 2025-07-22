Новини Технології 22.07.2025 comment views icon

Цей сонячний елемент використовує свій інший бік з додатковим ККД 8,44%

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Цей сонячний елемент використовує свій інший бік з додатковим ККД 8,44%
Depositphotos

Південнокорейські дослідники з Науково-технологічного інституту Кенбук у Тегу створили двосторонні тонкоплівкові сонячні елементи з міді, індію та селену, що збирають сонячне світло не тільки з лицьової, а і задньої сторони. 

Технологію можна реалізувати за відносно невисоких температур, що спрощує технологічний процес і дозволяє широко застосовувати подібні сонячні елементи у панелях, які встановлюються в приміщеннях, на території сільських господарств, або у тандемі з іншими типами сонячних елементів. Двосторонні сонячні елементи останнім часом привернули до себе широку увагу, оскільки здатні поглинати світло одночасно з двох сторін.

Для створення подібних елементів використовуються прозорі електродні підкладки, що пропускають світло. Однак під час виготовлення тонкоплівкових сонячних елементів на прозорих електродах з низькою термостійкістю було важко домогтись необхідних характеристик, оскільки для виготовлення тонкоплівкових елементів необхідні високі температури.

Цей сонячний елемент використовує свій інший бік з додатковим ККД 8,44%
Advanced Energy Materials

Дослідницька група під керівництвом Дехвана Кіма та Шіджуна Сона з Відділення енергетичних та екологічних технологій Науково-технологічного інституту Кенбук успішно розробила технологію тонкоплівкових сонячних фотоелементів, що ефективно працюють за температур нижче 420°C із вузькою забороненою зоною. Для формування суміші CuInSe2 було додано срібло. Це дозволило більш високоякісно осадити сполуку за більш низьких температур. 

Це також підвищило ефективність сонячних елементів за рахунок створення градієнту галія у нижній частині шару CuInSe2. Вдалось покращити характеристики перенесення заряду і рекомбінації. Результати продемонстрували, що тонкоплівкові сонячні елементи з вузькою щілиною на прозорих підкладках досягли показників ефективності у 15,3% — фронтальна сторона, 8,44% — задня сторона. Вони також продемонстрували високу ефективність при двосторонніх вимірюваннях продуктивності з питомою потужністю генерації (BPGD) 23,1 мВт/см². 

«Це дослідження відкриває нову можливість підвищення ефективності тонкоплівкових сонячних елементів на основі прозорих підкладок. Ми продовжимо розширювати сферу застосування високоефективної технології двосторонніх сонячних елементів на основі прозорих підкладок», — зазначають Дехван Кім та Шіджун Сон. 

Результати дослідження опубліковані у журналі Advanced Energy Materials

Джерело: TechXplore

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