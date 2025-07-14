Новини Технології 14.07.2025 comment views icon

Вперше в історії: в Європі частка сонячної енергії перевищила всі інші види

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Вперше в історії: в Європі частка сонячної енергії перевищила всі інші види
Depositphotos

За даними британського аналітичного центру Ember, частка генерації сонячної енергії у країнах ЄС в червні вперше сягнула 22,1% і перевищила всі інші види.

Зазначається, що порівняно із сонячними панелями, частка атомних електростанцій склала 21,8%, вітрових електростанцій — 15,8%, газ — 14,4%, гідроенергетика — 12,8%. Аналітики підкреслюють, що власні національні рекорди з генерацїі електроенергії за рахунок сонячних панелей встановили щонайменше 13 європейських країн.

Аналітики відзначили також нові рекорди з генерації енергії вітровими турбінами. При цьому долю вугілля у країнах ЄС вони оцінюють 6,1%, що нижче показника 8,8%, зафіксованого у минулому році. При цьому споживання вугілля у першій половині 2025 року все ще перевищувало показник за аналогічний період 2024 року. 

Вперше в історії: в Європі частка сонячної енергії перевищила всі інші види
Ember

Частково такі високі показники пов’язані з періодом надзвичайної сонячної активності. Однак з 2020 по 2024 рік країни ЄС разом збільшили потужність сонячних електростанцій більш ніж на 200 гігават. У той же час у таких країнах як Польща та Німеччина, які традиційно покладались на вугілля, частка генерацїі електроенергії за рахунок викопного палива впала до рекордно низьких значень. У червні на вітрову та сонячну енергетику припало майже 38% генерації.

Однак серйозні посухи призвели до зниження частки гідроенергетики на 15% у першій половині цього року, як слідство, поступово знову почала зростати частка генерації від викопного палива. І хоча споживання вугілля знижується, ознак зниження споживання природного газу практично не спостерігається.

Великі можливості відкриваються за рахунок додавання акумуляторних батарей та підвищення гнучкості, що дозволить розширити використання відновлюваної енергії в ранкові та вечірні години, коли викопне паливо зумовлює високі ціни на електроенергію. Це не тільки сприяє досягненню цілей континенту в галузі сталого розвитку, а й зміцнює енергетичну безпеку та знижує геополітичні ризики, зменшуючи залежність від імпорту газу з таких країн, як Росія.

Джерело: TechXplore

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