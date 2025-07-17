Сонячні елементи — найкраща «сільгоспкультура» для вирощування в Каліфорнії, кажуть фермери

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Нове дослідження, проведене у США, демонструє, що все більше фермерів в Каліфорнії віддають перевагу здачі в оренду власної землі під розміщення сонячних панелей замість вирощування сільгоспкультур.

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За результатами дослідження Мінсільгоспу США, проведеного у 2022 році, близько 117 тис. фермерів використовують ті чи інші види сонячних панелей. У рамках нового дослідження американські науковці розглянули понад 6,5 тис. сонячних батарей, встановлених на сільськогосподарських угіддях американських фермерів.

Дослідження також проаналізувало майже 1 тис. сонячних панелей на території Каліфорнії, що займають майже 40,5 кв. кілометрів. Здача земель в оренду дозволяє каліфорнійським фермерам заробляти більше в умовах, коли посухи, зростання видатків та обмежений доступ до води роблять сільське господарство не таким доходним.

У Центральній долині Каліфорнії вирощують майже увесь мигдаль, що виробляється в США, оливки та солодкий рис. Займаючи менше 1% сільгоспземель у США, Центральна долина забезпечує чверть усього продовольства, включно із 40% фруктів, горіхів і інших продуктів рослинного походження.

Однак десятиріччя інтенсивної сільскогосподарської діяльності, стрімка урбанізація та кліматичні зміни чинять значний тиск на фермерів. Серед ключових проблем — нестача води і вимоги місцевої влади, відповідно до закону 2014 року, ще більше скоротити її використання до 2040 року.

Встановлення сонячних батарей та стимулювання місцевою владою розвитку сонячної енергетики надали фермерам додаткове джерело прибутку. Однак перетворення земель, що використовуються під сільськогосподарські культури, на землі, що використовуються під сонячні батареї, зазвичай означає втрату сільськогосподарського виробництва. За підрахунками дослідників, протягом 25 років експлуатації сонячних батарей, ці землі могли б виробити достатньо продовольства, щоб нагодувати 86 тис. людей за умови, що ці люди споживають близько 2 тис. калорій на день.

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У той же час ці установки виробляли достатньо електроенергії для постачання 470 тис. американських домогосподарств щорічно. Однак метою дослідження було встановити економічну перевагу від розміщення сонячних панелей на полях замість вирощування культур.

Дослідники встановили, що каліфорнійські фермери, що встановили сонячні панелі на своїх полях, заробили набагато більше за тих, хто відмовився від цього. Усі фермери, незалежно від того, чи володіли вони власними ділянками чи здавали землю в оренду, економили на насінні, добривах та інших витратах, пов’язаних із вирощуванням та збиранням врожаю. Вони також заробляли на оренді землі, оплаті рахунків за електроенергію та продажу надлишків електроенергії.

Фермерам, що самостійно розміщували сонячні панелі на власних полях, довелось витратитись на них та допоміжне обладнання, а також його встановлення. Але навіть після покриття всіх видатків, іхні прибутки складали до $50 тис. з кожних 0,4 гектарів землі щорічно. Це у 25 разів вище того, що вони заробили б, засадивши ці території культурами.

Фермери, що здавали власні землі в оренду під розміщення сонячних панелей, заробляли значно менше, однак всеодно заощаджували на воді для поливу рослин та інших сільгоспопераціях. Вони отримували до $1 тис. 100 на рік за кожні 0,4 гектари без жодних початкових витрат.

Більшість сонячних панелей було встановлено на землях, які раніше зрошувались. За підрахунками дослідників, припинення зрошування цих земель дозволило зберегти обсяги води, якими можна було б забезпечити 27 млн людей, а бо ж полити 30,5 кв. кілометрів садів. Після встановлення сонячних панелей деякі фермери також обробляли прилеглі землі під парою, можливо, завдяки новому стабільному джерелу доходу, що ще більше скоротило водоспоживання.

За останніми оцінками, відведення від 1,1% до 2,4% сільськогосподарських угідь країни під розміщення сонячних панелей, а також використання інших чистих джерел енергії дозволять генерувати достатньо електроенергії, щоб усунути потребу США в електростанціях, працюючих на викопному паливі.

Джерела: The Conversation; TechXplore