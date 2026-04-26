“Це кібербулінг, аж до криміналу”: поліція хоче карати українських школярів за TikTok-меми

Фото: Національна пОліція України / Telegram

24 квітня Національна поліція України оприлюднила заяву: публікація образливих мемів і відео з фотографіями вчителів у соціальних мережах є кібербулінгом і тягне за собою реальну юридичну відповідальність. Вона може бути і кримінальною.





Приводом для заяви стала хвиля TikTok-відео, що поширюється серед підлітків. Школярі публікують фото педагогів під образливі підписи або нецензурні аудіодоріжки — зокрема під мелодію з серіалу “Дивні дива”, де вчителів ділять на “хороших” і “поганих”. Тренд прийшов із росії, але швидко перекинувся на українську аудиторію. Зафіксовані випадки вже є в Кропивницькому, Рівному та інших містах — у деяких школах керівництво звернулося до поліції та кіберполіції з офіційними заявами.

“Те, що в соцмережах називають “приколом”, часто є кібербулінгом — і має реальні наслідки. Образливі відео, фото, коментарі чи пости — це правопорушення. Анонімність не рятує від відповідальності”, — ідеться у повідомленні Національної поліції України.

Юридична база для покарання існує вже з 2018 року — відтоді, як набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії булінгу”. Кібербулінг підпадає під статтю 173-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкції — штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи на 20–40 годин. За повторне порушення або дії у групі штраф зростає до 3400 гривень, а громадські роботи — до 60 годин. Якщо порушнику немає 16 років, відповідальність несуть батьки. Якщо є — відповідає особисто.

Однак адміністративною відповідальністю справа може не обмежитись. Юристи попереджають: якщо відео або мем містять наклеп, свідоме поширення неправдивої інформації чи дії, що кваліфікуються як хуліганство — це вже поле кримінального права. У таких випадках покарання може бути значно суворішим.

“Закон “Про освіту” гарантує педагогам можливість захищатися. У випадках булінгу вчителі можуть і повинні звертатися до інших норм законодавства — йдеться про адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність, зокрема за поширення неправдивої інформації, образи, приниження честі та гідності або хуліганські дії в інтернеті”, — наголошують юристи, яких цитує видання ogo.ua.

Важливий нюанс: не кожен мем про вчителя автоматично стає кібербулінгом. Закон оперує поняттям систематичності — тобто разовий жарт і цілеспрямована кампанія цькування — юридично різні речі. Але межа між “приколом” і правопорушенням тонша, ніж здається підліткам. Поліція фіксує звернення від педагогів із різних міст і дає зрозуміти: розбиратися в кожному конкретному випадку будуть.





“Якщо встановлять особу, яка це зробила, відповідальність залежатиме від віку порушника. Якщо йому немає 16 років — штраф накладатимуть на батьків, якщо є 16 і більше — він нестиме особисту відповідальність”, — пояснила директорка Кущівської гімназії у Кропивницькому Наталія Вельгун, коментуючи ситуацію з образливими TikTok-відео про педагогів свого закладу.

Поліція закликає батьків поговорити з дітьми про наслідки участі в подібних трендах. Педагогам, які вже стали жертвами онлайн-цькування, рекомендують фіксувати докази — скриншоти, посилання, дати публікацій — і звертатися до поліції або безпосередньо до кіберполіції через електронну форму на офіційному сайті. Цифровий слід у таких справах — ідеальна доказова база, і анонімний акаунт її не знищить.

Джерело: Національна Поліція України