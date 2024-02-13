Творці Wunderlist запустили новий таск-менеджер — Superlist

Нині програма для завдань та списків, яку вперше анонсували ще у 2020 році, доступна для Mac, iOS, Android та у вебверсії.

Популярний ще 10 років тому планувальник завдань Wunderlist після придбання Microsoft у 2015 році перетворився на Microsoft To Do, але нині творці оригінальної версії на чолі зі співзасновником Крістіаном Ребером представили нову програму, покликану полегшити вашу роботу.

Superlist дозволяє керувати завданнями з примітками (та й загалом списками) усіх видів і нині доступний для Mac, iOS, Android і в Інтернеті. У першу чергу — це продукт для команд, до якого можна доєднати колег і заповнити нотатками, файлами, завданнями, зображеннями тощо.

Програма автоматично розпізнає та впорядковує ваші завдання, формуючи список «Today» — тобто ті, які ви маєте виконати сьогодні. Передбачений й такий собі «перемикач», який дозволить перейти з особистих завдань на робочі — тож можна об’єднати усі свої плани в одному застосунку.

Superlist можна приєднати до Gmail, Slack, GitHub і деяких інших програм та автоматично завантажувати або надсилати завдання в потрібне місце. Деякі листи можна позначити зірочкою, щоб перетворити їх на завдання Superlist — одна з кількох ШІ-функцій, представлених у програмі.

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Обліковий запис Pro обійдеться у $8 на місяць на користувача, хоча, як повідомляє The Verge, функцій безплатної версії буде достатньо для більшості людей (особливо для особистих акаунтів).