Создатель Wunderlist анонсировал новое приложение для командной работы под названием Superlist





Не успели мы попрощаться с легендарным Wunderlist, как на горизонте появился новый продукт, имеющий отношение к полюбившемуся многими планировщику задач. Сооснователь компании-разработчика 6Wunderkinder Кристиан Ребер анонсировал предстоящий запуск нового приложения под названием Superlist.

Цель, как говорится красиво оформленной целевой страничке продукта, состоит в том, чтобы обеспечить «невиданную продуктивность для команд будущего». Увы, на красивой «обертке» все заканчивается. Страница Superlist пока не содержит никаких подробностей, так что, за исключением того, что это инструмент для эффективной командной работы (то есть, еще один конкурент популярного Slack), неясно больше ровным счетом ничего.

«Это больше, чем менеджер задач, но не раздутые программы для управления проектами, которые вы не любите. Superlist будет быстрым и гиперсовместимым, он поможет пользователям и командам любого масштаба выполнять работу в рекордные сроки», — так охарактеризовал разработку сам Ребер.

По информации Protocol, что Ребер хоть и является сооснователем Superlist, фактического участия в ее управлении принимать не будет. Также сообщается, что в Superlist перешла часть команды, занимавшаяся развитием Wunderlist.

Источник: The Verge