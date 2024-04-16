Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv – у Steam вийшла візуальна новела про виживання в метро Харкова в перші дні війни

У Steam вийшла українська гра Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv від Brenntkopf Studio Kharkiv. Це квест та візуальна новела, що розповідає про події 2022 року в харківському метрополітені – під час повномасштабного російського вторгнення в Україну та спроби росіян захопити Харків.

Події Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv розгортаються в перші дні війни, коли Харків зазнав бомбардувань та обстрілів від росіян. Люди, шукаючи захисту від бомб та ракет, спустились в метро, яке стало справжнім бомбосховищем для містян.

Гра від першої особи пропонує керувати діями вчителя історії, який намагається налагодити життя в незвичайних умовах станції метро, заповненої незнайомими людьми. Гравцю доведеться готуватись до уроків, готувати місця прихистку для людей, брати участь в житті станції, допомагати іншим людям. В умовах підземки доведеться «прожити» 6 діб. Основні події розгорнуться на станції метро «23 серпня».

Як зазначають розробники, гра Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv має антивоєнний характер. В ній немає насильства, проте підіймається саме тема війни, а також поведінки людини під час війни.

Гра Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv продається у Steam за ціною 50 грн.